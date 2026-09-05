El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, reveló que las Fuerzas Armadas desecharon los fusiles Jaguar, un polémico proyecto impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro para fabricar armamento 100 % colombiano.

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Según Mora, el proyecto quedó completamente descartado debido a las fallas detectadas en las armas.

El funcionario aseguró que la decisión tendrá consecuencias para quienes participaron en el proceso.

Los documentos relacionados con el proyecto y las investigaciones serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de establecer responsabilidades y determinar si hubo irregularidades.

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Mora señaló que quienes ordenaron, impulsaron o intervinieron en el desarrollo de los fusiles deberán responder ante los organismos de control y la justicia.

La controversia ocurre mientras las Fuerzas Armadas enfrentan una importante escasez de armamento.

El ministro informó que existe un déficit de 120.000 fusiles, cantidad que debe ser reemplazada en un plazo inferior a seis meses para evitar que igual número de uniformados quede sin su arma básica.

Petro, a su vez, respondió defendiendo el proyecto y afirmó que el fusil Jaguar debía continuar en pruebas para corregir sus fallas. También cuestionó la decisión de suspender el desarrollo del arma colombiana y retomar el fusil Galil.

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