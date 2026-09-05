Por: El Espectador

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El atentado perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Cantón Militar El Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, impactó de manera directa a las fuerzas militares de la zona y dejó lamentables consecuencias. De acuerdo con la información del Ejército Nacional recogida por El Espectador, el ataque se presentó la noche del 4 de septiembre y cobró la vida del capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. Los hechos se desarrollaron cuando un enjambre de drones cargados con explosivos fue utilizado contra el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, causando la muerte inmediata de dos uniformados y dejando, además, tres heridos y considerables daños materiales en la infraestructura militar.

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La gravedad del incidente se extendió hasta la mañana del 5 de septiembre, día en el que el soldado Jhon Carlos Marrugo Manjarrez falleció luego de haber resultado herido durante el ataque. Además de las pérdidas humanas, el atentado produjo daños a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que se encontraba en el lugar, lo que ilustra la intensidad y el alto riesgo de la acción armada. El Ejército Nacional, tras el ataque, activó de inmediato los protocolos de seguridad. Según señalaron portavoces militares citados por El Espectador, se desplegaron maniobras para asegurar el perímetro del Cantón Militar El Trapiche y verificar que no existieran más amenazas dirigidas tanto a las instalaciones como al personal.

No obstante, este ataque no fue un hecho aislado. También se reportó, en la misma región de Norte de Santander, otro atentado contra la estación del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, lo que da cuenta de la escalada de acciones violentas del ELN en esta zona del país. La situación refleja una vez más el ambiente de riesgo para la fuerza pública en regiones con alta presencia de grupos armados ilegales, como lo identificado en los recientes reportes judiciales. Para profundizar en derechos humanos, justicia y seguridad, El Espectador recomienda consultar su sección Judicial.

¿Cómo fue el atentado al Cantón Militar El Trapiche en Ocaña por parte del ELN?

El atentado al Cantón Militar El Trapiche se produjo la noche del 4 de septiembre, cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) utilizó drones con explosivos para atacar el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander. El hecho dejó tres militares muertos, varios heridos y daños materiales en la base y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, según información del Ejército Nacional difundida por El Espectador.

¿Qué protocolo activó el Ejército Nacional tras el ataque en Ocaña?

Luego del atentado, el Ejército Nacional puso en marcha sus protocolos de seguridad, lo que incluyó la movilización de tropas para asegurar el perímetro del Cantón Militar El Trapiche y la verificación de la ausencia de nuevas amenazas para las instalaciones y el personal, de acuerdo con lo informado por voceros militares citados por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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