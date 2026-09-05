Por: Portal Bogotá

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en su labor de seguimiento, vigilancia y control ambiental en el departamento, decretó una medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de actividades de remoción de cobertura vegetal en el sector del cerro Majuy, localizado en el municipio de Tenjo. Esta decisión, de acuerdo con información suministrada en un comunicado de la entidad, surge tras la visita de un equipo técnico de la dirección regional Sabana Centro, quienes identificaron posibles intervenciones sobre la cobertura vegetal en la zona.

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Durante la inspección, la CAR también encontró indicios de afectación al recurso suelo y a áreas de especial importancia ambiental dentro del territorio. Estas presuntas irregularidades serán objeto de análisis detallado a lo largo del proceso que adelanta la entidad para determinar si corresponde imponer sanciones o multas a los responsables.

El área donde se llevaron a cabo las actividades bajo investigación colinda con la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del río Bogotá. Este espacio es catalogado como un ecosistema estratégico debido a su función clave en la conservación de la biodiversidad, el sostenimiento de la conectividad ecológica y la provisión de diversos servicios ecosistémicos fundamentales para la región de Cundinamarca.

Según expresó Mauricio Garzón, director regional Sabana Centro, “La protección de nuestras áreas ambientalmente estratégicas es una prioridad para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por lo cual, continuaremos ejerciendo nuestras funciones de seguimiento, vigilancia y control para prevenir afectaciones a los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental”. En la misma línea, la entidad hizo un llamado a ciudadanía y propietarios de tierras para que cualquier intervención territorial se realice únicamente bajo las autorizaciones legales pertinentes y procurando siempre el equilibrio con la protección de los ecosistemas.

La medida preventiva definida por la CAR se mantendrá hasta tanto se subsanen las causas que justificaron su imposición y la autoridad verifique, luego de las revisiones respectivas, que no persiste riesgo de continuidad o agravamiento del daño ambiental. Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la conservación del patrimonio natural e invitó a la población a denunciar de manera oportuna cualquier actividad que amenace los recursos naturales.

¿Cuál es la importancia de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del río Bogotá?

Esta reserva es un ecosistema estratégico para la región porque garantiza la conservación de la biodiversidad, controla la conectividad ecológica y asegura la oferta de servicios ecosistémicos fundamentales, como el abastecimiento de agua y la protección de diferentes especies, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

¿Qué implica la medida preventiva de suspensión de actividades de remoción vegetal adoptada por la CAR?

La medida preventiva, de acuerdo con lo explicado por la CAR, consiste en la detención inmediata de cualquier acción que implique la intervención o remoción de la cobertura vegetal, hasta que las causas que motivaron esta suspensión sean superadas y la entidad verifique que no existe riesgo de continuación o agravamiento del impacto ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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