Alias ‘La Bebecita’, pareja sentimental de ‘Bendito Menor’, habría tenido un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para cambiar su situación judicial antes de morir durante una operación de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira, detalla Red+ Noticias.

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Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, murió junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Ambos fueron abatidos durante un operativo policial en el que también murieron otras personas que, según las autoridades, protegían al líder criminal.

De acuerdo con información conocida por ese noticiero, ‘La Bebecita’ habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos y recibir una condena de tres años de prisión domiciliaria.

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La solicitud ya habría recibido el aval de un juez, por lo que su situación judicial estaba cerca de definirse, apuntó ese medio.

El supuesto acuerdo contrasta con la imagen que la pareja proyectaba en redes sociales, donde presumían una vida de lujos y desafiaban públicamente a las autoridades y al presidente Abelardo de la Espriella.

La operación terminó con la trayectoria criminal de ‘Bendito Menor’ y frustró el proceso judicial que ‘La Bebecita’ habría iniciado para obtener una pena domiciliaria.

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