Las autoridades investigan una información que podría marcar un giro en la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Organismos de inteligencia manejan la hipótesis de que Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, habría sido asesinado por integrantes de la misma organización ilegal, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece video del asesinato de miembro de la Sijín en Bogotá; lo citaron para tenderle trampa mortal)

De acuerdo con información conocida por Ssemana, los equipos de inteligencia completan tres días sin detectar comunicaciones del cabecilla en las interceptaciones que adelantan en la región donde acostumbraba moverse, un hecho que despertó las alertas y dio paso a nuevas verificaciones.

Por qué las autoridades creen que alias ‘Bendito Menor’ habría sido asesinado

Según una fuente de inteligencia consultada por ese medio, la principal hipótesis apunta a que el jefe criminal habría sido asesinado por miembros de las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Lee También

La orden, de acuerdo con esa versión, habría sido impartida por un integrante conocido con el alias de ‘Patiliso’, luego de varios episodios de desobediencia dentro de la estructura armada.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, explicó un oficial que participa en la búsqueda del señalado cabecilla, según la publicación.

Las autoridades también manejan la versión de que otros integrantes del grupo ilegal lo responsabilizaban de haber incrementado la presión militar y policial en la región Caribe, lo que habría deteriorado su relación con la organización. Por ahora, estas versiones hacen parte de una investigación en curso y no han sido confirmadas oficialmente.

De igual manera, la fuente citada por la revista aseguró: “Los demás integrantes de la organización culpan a alias ‘Bendito Menor’ de ser perseguidos por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en todo el Caribe”

La información surge mientras las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen una amplia operación en Magdalena, Cesar y La Guajira para ubicar al considerado uno de los principales cabecillas de las ACSN.

En los últimos días se conoció que el dispositivo de búsqueda también se extendió al mar Caribe, pues las autoridades sospechaban que el delincuente utilizaba lanchas rápidas para desplazarse e incluso salir del territorio colombiano.

Además, los organismos de inteligencia contaban con apoyo tecnológico de Estados Unidos para rastrear sus comunicaciones y reducir su margen de maniobra, en medio de una estrategia que buscaba cerrar todas sus posibles rutas de escape.

Qué falta para confirmar la muerte de alias Bendito Menor

Aunque la hipótesis ha tomado fuerza entre los investigadores, las autoridades no han confirmado el fallecimiento de alias ‘Bendito Menor’.

La ausencia de registros en las interceptaciones y los reportes entregados por fuentes humanas son, por ahora, los principales elementos que analizan los organismos de inteligencia para establecer qué ocurrió realmente con el cabecilla.

Hasta que no exista evidencia material o un pronunciamiento oficial, la versión seguirá siendo objeto de verificación por parte de las autoridades, que continúan desarrollando operaciones en la región para esclarecer su paradero.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)