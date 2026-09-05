Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este domingo 6 de septiembre de 2026, Bogotá se prepara para una jornada especial de deporte y recreación. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía y a los visitantes a participar en las actividades programadas en la tradicional Ciclovía de Bogotá, reconocida como el gran parque lineal de la capital. De acuerdo con información del IDRD, las rutas estarán habilitadas de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., permitiendo a todos disfrutar de 141,46 kilómetros interconectados que atraviesan las principales vías de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La Ciclovía de Bogotá representa una oportunidad única para ejercitarse al aire libre de manera gratuita, promover la movilidad sostenible y fortalecer el sentido cívico y el respeto por el espacio público. Según el IDRD, cada domingo y festivo los habitantes pueden acceder a múltiples actividades que no solo fomentan la salud física, sino también el bienestar mental. Además, durante la jornada, servidores sociales estarán presentes para orientar a quienes realizan su servicio social estudiantil y brindar asistencia a los participantes a lo largo del recorrido.

El domingo contará también con eventos alternativos y puntos de interés. Habrá espacio para deportes alternativos como pickleball y futbolín en la carrera 9 con calle 116, así como puntos de la Escuela de la Bicicleta ubicados en diferentes sectores, como la avenida Boyacá con calle 138 y el parque El Sol. La Secretaría Distrital de Salud activará espacios de consulta rápida en puntos estratégicos, y se ofrecerán jornadas para reducir riesgos asociados a infecciones de transmisión sexual (ITS), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis virales y consumo de sustancias psicoactivas (SPA).

La jornada se complementa con propuestas culturales y activaciones de marca. Entre ellas, destacan la Carrera de la Mujer, que implica cierres viales en algunos tramos, instalaciones de pendones informativos y participaciones de emisoras y empresas que realizarán actividades para los asistentes, incluyendo servicios para animales de compañía. Canal Capital presentará un magazín centrado en historias de vida de los usuarios de la Ciclovía, mostrando la diversidad de la capital colombiana.

El IDRD recalca la importancia de la seguridad durante el evento: informan que su personal no está autorizado para solicitar pertenencias, prestar bicicletas ni desplazar a los usuarios a lugares apartados. Insisten en verificar la identidad de quienes porten uniforme institucional antes de acceder a cualquier servicio u oferta, con el fin de evitar situaciones de riesgo y garantizar una experiencia respetuosa y segura para todos los asistentes.

¿Cuáles son las actividades principales que ofrece la Ciclovía de Bogotá este domingo?

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la jornada de Ciclovía de Bogotá del 6 de septiembre incluye actividades deportivas como ciclismo, caminata, práctica de deportes alternativos (pickleball y futbolín), así como la Escuela de la Bicicleta y puntos de consulta rápida sobre salud. Además, habrá eventos culturales, activaciones de marca y servicios gratuitos para animales de compañía, brindando un espacio inclusivo y recreativo para toda la comunidad.

¿Qué medidas de seguridad recomienda el IDRD para participar en la Ciclovía de Bogotá?

El IDRD aconseja a los usuarios no entregar pertenencias personales ni prestar bicicletas a personas que se identifiquen como funcionarios, y recomienda desconfiar de quienes soliciten desplazamientos hacia lugares apartados. Además, es fundamental verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y recuerdan que ninguna oferta o servicio debe realizarse sin autorización oficial, para asegurar la protección y tranquilidad durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.