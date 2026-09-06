Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años habría sido víctima de un caso de engaño y cambio de tarjeta en un cajero electrónico de Ibagué, en hechos que ocurrieron en junio de 2025. Según informó la Fiscalía General de la Nación, la víctima intentaba retirar dinero cuando, de acuerdo con las primeras indagaciones, fue abordada por dos personas que utilizaron artimañas para hacerla utilizar un cajero que presuntamente ya había sido manipulado.

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Los implicados, identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos, habrían ejecutado un elaborado plan que terminó con ellos apoderándose de una suma superior a $13 millones. Los hechos, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía, habrían comenzado cuando Lombana Bustos obstaculizó el funcionamiento del cajero automático para afectar su utilidad. Esta maniobra permitió que Dueñas Guzmán presuntamente cambiara la tarjeta original de la mujer sin que ella se percatara de lo ocurrido.

Horas después de este suceso en Ibagué, la adulta mayor recibió notificaciones de su banco sobre movimientos inusuales en su cuenta, entre los que se destacan retiros por $2 millones y una compra por valor de $11,7 millones en un comercio local, específicamente una pulsera de oro. Esta secuencia de transacciones llevó a la rápida apertura de una investigación por parte de las autoridades.

Una fiscal de la Seccional Tolima imputó a los señalados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. De acuerdo con la información oficial, ninguno de los dos capturados aceptó los cargos. Las órdenes de captura fueron ejecutadas por funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), bajo el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional, en la ciudad de Bogotá.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios, especialmente personas mayores, ante delitos cometidos en cajeros electrónicos. La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de engaños se repitan en el sistema bancario colombiano.

¿Cómo funcionaba el método de engaño en cajeros electrónicos en Ibagué?

Según la Fiscalía General de la Nación, la estrategia consistía en manipular el funcionamiento del cajero para dificultar la operación del cliente. Luego, uno de los implicados aprovechaba la confusión para intercambiar la tarjeta de la víctima por otra similar. Así lograban acceder a los fondos y realizar retiros y compras fraudulentas.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados por el caso del cajero en Ibagué?

De acuerdo con información de la Seccional Tolima, los acusados enfrentan cargos por hurto por medios informáticos y violación de datos personales, por las acciones realizadas en contra de la mujer de 69 años. Estos delitos están relacionados con el uso indebido de dispositivos electrónicos y el manejo no autorizado de información personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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