Por: Portal Bogotá

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Del 11 al 27 de septiembre de 2026, la Sala E de la Cinemateca de Bogotá abrirá sus puertas a ‘Latitudes y Realidades Alternas’, una exposición artística de entrada libre que invita a la ciudadanía a sumergirse en nuevas formas de percibir el mundo. Esta muestra, impulsada por el Festival Internacional de la Imagen y FEST.HEX, forma parte de la conmemoración de los 25 años del Festival Internacional de la Imagen, un espacio que, según la información oficial, ha promovido la convergencia entre arte, tecnología y creatividad en distintos formatos y lenguajes.

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La exposición reúne obras de diversos lugares, reflejando la riqueza y pluralidad del panorama artístico contemporáneo. De acuerdo con la información divulgada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la propuesta invita a reflexionar sobre los modos en que las personas observan, interpretan y representan su realidad, abriendo preguntas sobre lo que significa mirar y expresar el entorno actual a través del arte. Los trabajos presentados exploran temas de profunda actualidad, como las perspectivas decoloniales —que buscan cuestionar y transformar las formas dominantes de pensamiento—, así como las posturas contrahegemónicas, vinculadas a resistencias frente a estructuras tradicionales de control y poder.

Uno de los elementos que distinguen la muestra es el énfasis en el diálogo entre tecnología y expresión artística, lo que permite aproximaciones innovadoras al análisis de las prácticas creativas que hoy configuran el imaginario colectivo. La curaduría de Carmen Gil Vrolijk, representante de RETA.HEX Red de Tecnodiversidades y Artes Híbridas y Expandidas, articula las propuestas de los y las artistas participantes con el objetivo de expandir el horizonte de comprensión del arte actual y sus retos.

Los horarios para el público son de martes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrada es totalmente gratuita, ofreciendo una oportunidad única para quienes desean conocer nuevas perspectivas, tecnologías y lenguajes dentro del escenario cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la exposición ‘Latitudes y Realidades Alternas’ en la Cinemateca de Bogotá?

La exposición ‘Latitudes y Realidades Alternas’ se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2026 en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá, según información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Durante este periodo, la entrada será libre y los horarios están distribuidos entre semana y fines de semana para garantizar un acceso amplio a la ciudadanía.

¿Qué temas explora la exposición ‘Latitudes y Realidades Alternas’?

De acuerdo con lo divulgado, la exposición explora temas centrales como las perspectivas decoloniales, posturas contrahegemónicas, y cuestionamientos sobre el control y el poder en el arte contemporáneo. Además, busca ampliar las formas de comprender las prácticas artísticas actuales mediante el uso de tecnología y la diversidad de orígenes de las obras expuestas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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