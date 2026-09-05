El expresidente Gustavo Petro cuestionó el operativo de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y de otras tres personas que se encontraban en la vivienda.

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Petro pidió explicaciones sobre por qué murieron las cuatro personas si el inmueble estaba completamente rodeado por agentes. Según el exmandatario, el procedimiento habría priorizado la eliminación de los presuntos integrantes del grupo armado sobre su captura.

También preguntó si una actuación de este tipo es compatible con la Constitución colombiana, que no contempla la pena de muerte, y manifestó preocupación por la protección de las mujeres presentes durante el operativo.

La Policía, por su parte, aseguró que la ubicación de ‘Bendito Menor’ fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación de la DIJIN y la DIPOL, en coordinación con la Fiscalía.

Durante la operación también murieron alias ‘El Tío’, señalado cabecilla logístico; alias ‘Casiloco’, encargado de las finanzas, y alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’.

Según las autoridades, ‘Bendito Menor’ tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

Polémicas y logros de Petro

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