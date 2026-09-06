Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, se pronunció públicamente ante las críticas por la gestión de la emergencia causada por incendios forestales en ese departamento. El anuncio lo realizó el domingo 6 de septiembre, utilizando su cuenta de X, espacio en el que defendió de manera enfática el trabajo desarrollado por la Gobernación, organismos de socorro, miembros de la Policía, campesinos y voluntarios, quienes, según sus palabras, han hecho frente a las conflagraciones durante las recientes cinco semanas.

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La mandataria hizo especial énfasis en que está dispuesta a responder de manera legal ante quienes, según señaló, estarían difundiendo señalamientos falsos sobre las labores oficiales en el manejo de la emergencia. "Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios", afirmó Matiz, señalando que estas acciones judiciales también aplicarán para quienes, de acuerdo con su denuncia, pretenden "responsabilizar falsamente" a las autoridades y deslegitimar el esfuerzo realizado por los equipos y ciudadanos que han intervenido en la crisis.

Matiz insistió en reconocer la dedicación de los bomberos, la Policía, los campesinos y los voluntarios, resaltando que el desafío de enfrentar incendios no da tregua y requiere un esfuerzo continuo en diferentes puntos del Tolima. La gobernadora lamentó que, en medio de una emergencia, algunos busquen convertir la situación en una oportunidad de provecho político. "Esto, queriendo sacar réditos políticos de una tragedia como esta", expresó en su comunicación en redes sociales.

En su declaración, la gobernadora también hizo un llamado al respeto y a evitar que circunstancias difíciles como los incendios forestales se conviertan en un escenario de confrontación política y social. Matiz concluyó con un mensaje de reconciliación e instó a que las conflagraciones no alimenten el odio ni la pugnacidad, que, según ella, algunos intentan avivar.

La información utilizada pertenece exclusivamente a las declaraciones públicas hechas por Adriana Magali Matiz y divulgadas a través de su cuenta oficial de X, referentes a la emergencia por incendios forestales en el Tolima.

¿Qué acciones legales anunció la gobernadora Adriana Matiz frente a los señalamientos por incendios en Tolima?

De acuerdo con su declaración, la gobernadora informó que tomará acciones legales contra cualquier persona que provoque incendios y también contra quienes, según su denuncia, estén difundiendo señalamientos falsos sobre la gestión de la emergencia. Matiz recalcó la importancia de defender la labor de las autoridades y de quienes han intervenido en la atención de los incendios forestales.

¿Quiénes han participado en la atención de los incendios forestales en Tolima según la Gobernación?

Según lo expresado por Adriana Magali Matiz, los principales actores han sido los bomberos, la Policía, los campesinos y los voluntarios. Todos ellos, de acuerdo con la gobernadora, han dedicado al menos cinco semanas consecutivas a combatir las conflagraciones en distintos puntos del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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