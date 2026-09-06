Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, manifestó su preocupación ante la difusión de señalamientos que consideran falsos sobre la respuesta de las autoridades durante la emergencia causada por los incendios forestales que afectan a este departamento. El pronunciamiento se dio el domingo, 6 de septiembre, a través de su cuenta de X, y en ese espacio la mandataria defendió enfáticamente la gestión de la Gobernación, así como la labor de los organismos de socorro, Policía, campesinos y voluntarios que han estado involucrados en la atención de las conflagraciones.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por Matiz, estos grupos llevan ya cinco semanas luchando contra los incendios en diferentes puntos del Tolima, en medio de condiciones adversas. La gobernadora fue clara al indicar que no solo están enfrentando la emergencia ambiental, sino también informaciones malintencionadas sobre el manejo de la situación por parte de las autoridades del departamento.

En su declaración, la mandataria advirtió que recurrirá a las instancias legales pertinentes contra quienes “están intentando responsabilizar falsamente” y afectar el trabajo realizado por los entes oficiales en medio de la crisis. “Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios”, enfatizó Matiz. Sus palabras dejaron claro que no solo se busca sancionar a quienes ocasionan las conflagraciones, sino también a quienes, según ella, diseminan acusaciones sin sustento y ponen en entredicho la actuación institucional.

Matiz cuestionó, además, que algunas personas estarían tratando de utilizar la tragedia generada por los incendios con fines políticos. Afirmó que “queriendo sacar réditos políticos de una tragedia como esta”, ciertos actores buscan dañar el proceso de atención y generar discordia. Por eso, la gobernadora hizo un llamado público para que la emergencia no sea ocasión de enfrentamientos políticos o sociales, expresando: “Espero que las conflagraciones no enciendan las llamas del odio y la pugnacidad que algunos, al parecer, pretenden avivar”.

El mensaje de la gobernadora del Tolima pone sobre la mesa la necesidad de priorizar la cooperación y la verdad en situaciones de crisis y resalta la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en la primera línea contra esta emergencia ambiental.

¿Qué acciones legales anunció la gobernadora del Tolima contra los señalamientos en la emergencia de incendios?

La gobernadora Adriana Magali Matiz informó que acudirá a instancias legales contra quienes difundan señalamientos que considera falsos sobre la respuesta institucional frente a los incendios. Matiz insistió en que se aplicará "todo el peso de la ley" tanto para quienes ocasionen los incendios como para quienes afectan la gestión de las autoridades con acusaciones sin fundamento, de acuerdo con las declaraciones dadas en su cuenta de X.

¿Quiénes han trabajado en la atención de los incendios forestales en el Tolima?

Según la información divulgada por la gobernadora en su mensaje del 6 de septiembre, la atención de la emergencia en el Tolima ha estado a cargo de bomberos, Policía, campesinos y voluntarios, quienes llevan cinco semanas enfrentando los incendios en diferentes puntos del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.