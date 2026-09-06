Por: EL PILON SA

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Un comerciante y su esposa habrían atravesado momentos de tensión cuando fueron víctimas de un atraco a mano armada en inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar. Según quedó evidenciado en una cámara de seguridad, el hecho ocurrió el viernes 4 de septiembre, fecha que aparece reflejada en la grabación que circula actualmente en redes sociales y ha sido compartida por diversos medios, como El Pilón.

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En el video, se observa que la situación tuvo lugar mientras la familia revisaba su automóvil, al parecer, por una avería imprevista. El comerciante se encontraba inspeccionando el vehículo, mientras que su esposa y una niña vestida con uniforme escolar —probablemente su hija— permanecían cerca. En cuestión de segundos, un hombre vestido con un buzo azul y negro y una gorra se acercó al grupo familiar y, amenazándolos con un arma de fuego, les exigió sus pertenencias.

El desarrollo del atraco fue captado con claridad. El delincuente forcejeó con la mujer para despojarla de una cadena y otros objetos de valor. Tras revisar al comerciante sin encontrarle objetos de interés, se retiró rápidamente del sitio junto a otro individuo, quien se movilizaba en una motocicleta y parece haber actuado como cómplice. Ambos sujetos huyeron a toda velocidad por el sector, dejando tras de sí a la familia afectada y una evidente sensación de inseguridad.

La grabación se ha convertido en referencia clave para intentar esclarecer cómo transcurrieron los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente el valor de los objetos hurtados ni se conoce la identidad de los responsables. Las autoridades locales continúan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el robo y tomar acciones en consecuencia.

Este incidente ha revivido la preocupación entre los habitantes y comerciantes de la zona, quienes han expresado la necesidad de mayor presencia de la Policía en áreas como la del Centro Comercial Guatapurí. De acuerdo con testimonios recogidos por El Pilón, los ciudadanos demandan un refuerzo de patrullajes y controles para evitar que episodios de hurto como este sigan ocurriendo, incluso a plena luz del día, y así mejorar la seguridad de quienes a diario transitan en este sector de Valledupar.

¿Qué detalles revela el video del atraco en el Centro Comercial Guatapurí?

El video, registrado por una cámara de seguridad y compartido por diferentes medios, muestra con claridad cómo un hombre armado se acerca al comerciante y su familia mientras revisaban su automóvil. El delincuente agrede y despoja a la mujer de una cadena, revisa al hombre y luego huye junto con otro sujeto en motocicleta. La grabación es utilizada por las autoridades como evidencia para el avance de la investigación.

¿Qué piden los habitantes de Valledupar frente a los recientes hechos de inseguridad?

Tras el atraco, habitantes y comerciantes de la zona exigen una mayor presencia de la Policía y el incremento de controles y patrullajes en sectores cercanos al Centro Comercial Guatapurí. Los ciudadanos buscan medidas que garanticen condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente, dado el aumento de hurtos a plena luz del día en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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