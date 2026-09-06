Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una adulta mayor de 69 años fue víctima de un sofisticado engaño en un cajero electrónico de Ibagué, que terminó en el robo de una suma considerable de dinero y en la posterior captura de los presuntos responsables en Bogotá. El caso ocurrió en junio de 2025, según la información recolectada por la Fiscalía General de la Nación. La investigación indica que dos hombres, identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos, fueron judicializados como presuntos responsables de apropiarse de más de 13 millones de pesos de la víctima.

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Los hechos habrían comenzado cuando la mujer, que intentaba retirar dinero en un cajero electrónico, fue abordada por los señalados sujetos. La Fiscalía explicó que los hombres habrían utilizado diversas artimañas para inducirla a utilizar un cajero que, según la hipótesis de las autoridades, había sido previamente manipulado. El modus operandi incluyó la obstaculización del cajero por parte de Lombana Bustos, lo que afectó su normal funcionamiento y distrajo a la víctima. Mientras tanto, Dueñas Guzmán, aprovechando el desconcierto, presuntamente intercambió la tarjeta de la mujer por otra, sin que ella se percatara del cambio.

Pocas horas después de este episodio, la adulta mayor recibió notificaciones de su banco alertando sobre movimientos sospechosos. Se reportaron retiros por 2 millones de pesos y una compra de 11,7 millones en un establecimiento comercial, específicamente una pulsera de oro, todo esto con los recursos de la afectada. La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal adscrita a la Seccional Tolima, imputó a los capturados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Es importante resaltar que ninguno de los implicados aceptó los cargos ante la autoridad judicial.

Las órdenes de captura fueron ejecutadas en Bogotá mediante un operativo en el que participaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), sigla que se refiere al organismo técnico de la Fiscalía encargado de la recolección de pruebas, con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de algunos sectores de la población frente a modalidades de hurto cada vez más elaboradas y la importancia de las investigaciones coordinadas para esclarecer este tipo de delitos.

¿Cómo cometieron el robo en el cajero de Ibagué según la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación detalló que los dos capturados manipularon el cajero y emplearon artimañas para intercambiar la tarjeta de la víctima. Aprovecharon el momento en que ella intentaba hacer un retiro y uno de ellos, al obstaculizar el aparato, facilitó que el otro realizara el intercambio sin que la mujer lo notara, permitiendo así el retiro y la compra fraudulenta.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados por el robo en Ibagué y qué significa hurto por medios informáticos?

La Fiscalía les imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El hurto por medios informáticos consiste en robar recursos económicos mediante el uso indebido de sistemas electrónicos, como cajeros automáticos, aprovechando vulnerabilidades tecnológicas para acceder a cuentas o información bancaria sin autorización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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