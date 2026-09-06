Por: Portal Bogotá

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Esta semana, Bogotá reportó avances significativos en materia de seguridad, con la captura de 665 personas señaladas de diversos delitos, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía y la Policía de Bogotá. Entre los arrestos más destacados se encuentran ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, grupo delincuencial conocido en el país, quienes estarían involucrados en el homicidio de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario del sur de la ciudad. Dentro de este grupo, alias ‘Osmer’ habría ejercido funciones de cabecilla, especialmente en la coordinación de extorsiones en el suroccidente bogotano; a él se suman dos presuntos coordinadores de zona y cinco individuos ligados a la ejecución logística y material del crimen. Esta operación, realizada en Bogotá y otras regiones del país, representa un paso clave para esclarecer un crimen que impactó profundamente a la comunidad de Kennedy, pues según la investigación, el homicidio estaría relacionado con la labor social desarrollada por la víctima. Los capturados serán puestos a disposición de un juez de control de garantías y enfrentan imputaciones de concierto para delinquir y homicidio agravado por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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En otro golpe contra el crimen, la Policía de Bogotá arrestó a tres presuntos miembros del grupo ‘AntiTren’, identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes extorsionaban a comerciantes en la localidad de Engativá. Las investigaciones establecieron que estos hombres amenazaban a sus víctimas con panfletos y mensajes por WhatsApp, exigiendo sumas entre quince y veinte millones de pesos bajo amenazas contra su integridad personal y la de sus negocios. Tras su captura, fueron judicializados por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, resultando con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En Suba, la reacción oportuna de la Policía permitió frustrar el robo a una estación de servicio y detener a dos hombres que intimidaron a un empleado, logrando recuperar un revólver y un teléfono robado. Según la Fiscalía General de la Nación, los implicados, de 33 y 34 años, ya tenían anotaciones judiciales por hurto y daño en bien ajeno, y ahora deberán responder por hurto y porte ilegal de armas.

Adicionalmente, en la localidad de Santa Fe, fue capturada una persona señalada de participar en un homicidio y tentativa de homicidio durante un hurto en el centro de Bogotá. El individuo intentó evadir el control policial con un documento falso; sin embargo, los agentes comprobaron sus antecedentes y lo pusieron a disposición de la justicia, junto con el vehículo en el que se desplazaba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los integrantes del ‘Tren de Aragua’ capturados en Bogotá y de qué se les acusa?

Los ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ detenidos en Bogotá, entre quienes está alias ‘Osmer’ y varios coordinadores y colaboradores, están señalados de participar en el homicidio de Kevin Santiago Ángel, un líder comunitario del sur de la ciudad. Según la Fiscalía General de la Nación serán imputados por concierto para delinquir y homicidio agravado, delitos vinculados tanto a su presunta pertenencia a la organización como al crimen del profesor.

¿Cómo actuaban los extorsionistas capturados en Engativá y cuáles eran sus métodos?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, los tres presuntos extorsionistas de la banda ‘AntiTren’ capturados en Engativá exigían pagos de entre $15 y $20 millones a los comerciantes del barrio Unir. Utilizaban panfletos y mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp para amenazar a las víctimas, quienes temían por su seguridad y la de sus establecimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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