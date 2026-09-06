Por: EL PILON SA

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Un comerciante y su esposa fueron víctimas de un violento atraco en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar, según evidenció una cámara de seguridad que registró el incidente el viernes 4 de septiembre. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre los habitantes y comerciantes de la zona por la seguridad del sector.

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En la grabación, se observa que una de las víctimas, aparentemente el comerciante, revisaba su vehículo debido a una posible avería. Junto a él estaba su esposa, acompañada por una menor de edad con uniforme escolar, quien, según la descripción, sería su hija. De acuerdo con el material, en cuestión de segundos un sujeto se acercó hasta el grupo, portando un arma de fuego y amenazando a los presentes para despojarlos de sus pertenencias.

El asaltante vestía un buzo azul con negro y llevaba una gorra. Durante la confrontación, forcejeó con la mujer en un aparente intento por arrebatarle una cadena y otras pertenencias de valor. También revisó al comerciante, pero no encontró efectos que considerara valiosos. Después del robo, el hombre huyó del lugar a bordo de una motocicleta, en compañía de un cómplice, y ambos escaparon a toda velocidad por el sector, según se puede apreciar en la video evidencia citada por El Pilón.

Por el momento, las autoridades no han revelado información oficial sobre el monto de lo hurtado ni han dado detalles acerca de la identidad de los responsables. La grabación capturada por la cámara funciona como referencia para los investigadores, quienes deberán avanzar en la recopilación de pruebas que permitan identificar a los responsables directos del atraco.

El hecho, registrado en pleno día, ha provocado que residentes y comerciantes del sector exijan a las autoridades un mayor despliegue de la Policía Nacional en la zona del Centro Comercial Guatapurí. Como publicaron medios como El Pilón, los habitantes solicitan que se refuercen los controles y patrullajes para prevenir nuevos robos y así brindar mejores condiciones de seguridad para quienes transitan a diario por el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atraco al comerciante y su familia en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí?

De acuerdo con la grabación citada por El Pilón, el comerciante revisaba su vehículo acompañado por su esposa y una menor cuando un hombre armado los abordó. El asaltante intimidó a la familia, forcejeó con la mujer para arrebatarle objetos de valor y, tras no hallar pertenencias en el comerciante, huyó con la ayuda de un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

¿Qué piden los habitantes y comerciantes tras los robos registrados en el sector del Centro Comercial Guatapurí?

Habitantes y comerciantes del área han solicitado un mayor despliegue de la Policía Nacional, ya que consideran que los hechos como el atraco recientemente registrado requieren reforzar los controles y aumentar los patrullajes en la zona para garantizar la seguridad de quienes trabajan, viven y circulan cerca del Centro Comercial Guatapurí, como lo reportan medios locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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