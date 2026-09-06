Por: EL PILON SA

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El expresidente colombiano Gustavo Petro puso sobre la mesa un fuerte debate al cuestionar públicamente el operativo de comandos especiales de la Policía Nacional que tuvo lugar en Riohacha, La Guajira, y que derivó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Pérez Toncel era uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachencas’. Tras el operativo, las declaraciones de Petro precisaron sus dudas sobre si la prioridad de las autoridades fue realmente capturar vivos a los integrantes de esta estructura criminal. Sus preguntas se difundieron especialmente a través de su cuenta en la red social X, donde exclamó: “¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?”. Además, cuestionó el sentido y legalidad de la actuación policial: “¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”.

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Estas palabras del exmandatario generaron respuestas contundentes entre usuarios de redes sociales, quienes le reprocharon el haber cuestionado una acción policial que terminó con uno de los criminales más buscados de la región. De acuerdo con varios comentarios citados de X, algunos lo señalaron por supuestamente haber permitido que ‘Bendito Menor’ continuara delinquiendo al brindarle reconocimiento oficial como gestor de paz durante su gobierno (2022-2026). Parte del debate recordó que Petro autorizó en 2025 el reconocimiento temporal de Pérez Toncel y otros cabecillas de las ACSN en espacios de diálogo con el Estado, lo que implicó incluso la suspensión temporal de órdenes de captura para algunos de ellos mientras avanzaban las conversaciones.

Sin embargo, este escenario cambió drásticamente tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia el 7 de agosto de 2026. Según el desarrollo noticioso citado, menos de un mes después, el nuevo Gobierno canceló el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN y revocó los reconocimientos a representantes de dicha organización, entre ellos a ‘Bendito Menor’. La decisión se tomó por falta de avances concretos en el sometimiento a la justicia por parte de esa estructura criminal. Durante la administración de De La Espriella, la lucha frontal contra organizaciones como ‘Los Pachencas’ se convirtió en uno de los primeros golpes significativos en materia de seguridad. El operativo, realizado el 3 de septiembre en el barrio Los Olivos de Riohacha, involucró comandos Lobos y fuerzas especiales, terminando con la muerte de Pérez Toncel, su pareja Rosa Angélica Tarazona alias ‘la Bebecita’, y otros dos miembros de la estructura, tras un enfrentamiento armado con la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente en el operativo contra alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha?

Según la información recopilada, el operativo se llevó a cabo la noche del jueves 3 de septiembre en el barrio Los Olivos de Riohacha. Comandos especiales y unidades de la Policía Nacional rodearon una vivienda donde estaban Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su pareja sentimental y otros miembros de ‘Los Pachencas’. Durante la intervención, se produjo un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los cuatro ocupantes, incluido el cabecilla criminal.

¿Por qué fue polémica la decisión de Gustavo Petro respecto a alias ‘Bendito Menor’ durante su gobierno?

La polémica se originó porque durante 2025, el gobierno de Gustavo Petro otorgó reconocimiento a algunos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellos a alias ‘Bendito Menor’, como representantes reconocidos en un espacio de diálogo con el Estado. Esto implicaba la suspensión temporal de órdenes de captura mientras avanzaban los acercamientos, lo que fue duramente criticado tras la muerte del cabecilla, al considerar algunos sectores que facilitó el actuar delictivo de los criminales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.