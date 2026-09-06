Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, lanzó fuertes críticas contra Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Laura Sarabia, a quienes señaló de haberse aprovechado del poder durante sus cercanías con el Gobierno. Sus declaraciones se dieron en El Colombiano al ser consultada sobre si personas como Muñoz habrían tenido influencia o manipulado a su padre.

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Petro aseguró inicialmente que no siente simpatía por ese tipo de personas y cuestionó la forma en que algunas utilizan su imagen pública. Según dijo, la sociedad suele fijarse en aspectos físicos y construir especulaciones alrededor de mujeres que son consideradas atractivas, algo que, a su juicio, algunas personas también pueden utilizar como una herramienta para obtener poder.

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“A mí no me simpatiza ese tipo de personas”, manifestó Andrea Petro, quien agregó que cada persona tiene libertad para decidir cómo mostrarse públicamente. Sin embargo, aseguró que existen comportamientos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz que le parecen propios de personas inmaduras.

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“La sociedad colombiana de una vez va a mirar los físicos de estas personas y se van a pegar de eso, que es que es bonita, es sexy y ya comienzan a tener toda una imaginación desbordada de esto. Pero estas personas también lo utilizan como una herramienta de poder”, mencionó.

La hija del mandatario fue especialmente crítica al referirse a Guerrero y Muñoz, a quienes calificó como “unas niñas bastante inmaduras”. Andrea Petro sostuvo que, por lo que ha observado de ambas, considera que en algún momento deben “sentar cabeza” y romper algunos de los estereotipos que, según ella, les han sido impuestos.

Andrea Petro también incluyó en sus declaraciones a Laura Sarabia, aunque hizo una diferenciación al decir que esta habría tenido responsabilidad “en alguna medida” Para la hija del presidente, las tres mujeres habrían tenido una relación con el poder que terminó generando cuestionamientos.

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“Gabriela, Juliana y en alguna medida Laura también se aprovecharon del poder, como pasa con mucha gente”, afirmó Andrea Petro. La declaración supone una de sus críticas más directas contra personas que han estado relacionadas con el entorno político y gubernamental de su padre.

Finalmente, Andrea Petro aseguró que ve a las tres como prepotentes, aunque evitó profundizar en acusaciones o hechos específicos sobre cada una. “Gabriela, Juliana y en alguna medida Laura también se aprovecharon del poder, como pasa con mucha gente; yo las veo unas niñitas prepotentes, no podría decir más“, dijo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.