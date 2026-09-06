Por: Diario del Huila

Periodico Regional con 57 años contando la historia del Huila Colombia y el mundo. formatos periódico digital de lunes a domingo, periódico impreso fds, web y redes sociales. Visitar sitio

La desaparición de un patrullero en Neiva mantiene en alerta a las autoridades. Se trata de Juan Manuel Perdomo, integrante de la Policía Metropolitana de la capital huilense, de quien no se tiene información desde la mañana de este sábado.

Sigue a PULZO en Discover

El caso genera especial preocupación por un detalle ocurrido antes de que se perdiera su rastro: el uniformado habría enviado un mensaje de WhatsApp a su esposa en el que le pidió llamar urgentemente a la Policía.

Desde entonces, su paradero es desconocido.

(Vea también: Policía engañó a ‘Bendito menor’ para encontrarlo: así fue la trampa que terminó con su muerte)

Lee También

Salió de su casa y no regresó

Según la información preliminar, Juan Manuel Perdomo salió de su vivienda con destino a una tienda cercana. El recorrido, que aparentemente sería rutinario, terminó convirtiéndose en un motivo de preocupación para sus familiares y compañeros.

Antes de perder completamente el contacto, el patrullero habría establecido comunicación con su esposa y le solicitó que alertara de inmediato a la Policía.

No se conocen, por ahora, las razones que llevaron al uniformado a realizar esta petición ni qué ocurrió después de enviar el mensaje.

Ese es precisamente uno de los principales interrogantes que buscan resolver los investigadores.

Policía busca reconstruir sus últimos movimientos

Tras conocerse la desaparición, la Policía Metropolitana de Neiva activó las labores de búsqueda para tratar de establecer el paradero del patrullero.

Una de las principales acciones consiste en la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los sectores por donde pudo haber transitado.

Los investigadores también adelantan las respectivas labores para reconstruir sus últimos movimientos y establecer con quién pudo haber tenido contacto antes de desaparecer.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias de la desaparición ni han establecido una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.

(Lea también: La niña Michelle Dayana ya había desaparecido varias veces antes de que la hallaran sin vida)

Piden ayuda para encontrarlo

Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación entre los familiares y compañeros del patrullero.

Las autoridades solicitaron a los ciudadanos que, en caso de contar con información que permita establecer el paradero de Juan Manuel Perdomo, la comuniquen oportunamente a través de las líneas oficiales de la Policía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.