Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dairo Ferizzola Rojas fue capturado por la Policía Nacional en Ocaña, un municipio clave del departamento de Norte de Santander. La detención de Ferizzola, quien también es conocido por los alias de ‘Firu’ o ‘Firulais’, está relacionada con posibles vínculos con el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo con información confirmada por las autoridades. El ELN es una de las organizaciones armadas con más presencia en algunas regiones del país y ha sido señalado de múltiples ataques en el pasado.

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Según los datos entregados por la institución, Ferizzola Rojas sería un francotirador en la estructura armada del ELN. Las investigaciones lo relacionan directamente con el asesinato de tres integrantes de la Policía Nacional, quienes fueron atacados con armas de alta precisión. Además, la captura de Ferizzola se dio tras conocer que habría recibido instrucciones de un jefe conocido como alias ‘El Zorro’ para ejecutar un atentado contra el presidente Abelardo De La Espriella, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones en su contra.

La detención de este hombre se produjo en el marco de operaciones de la Fuerza Pública que buscan enfrentar y desarticular a las estructuras armadas que operan en Norte de Santander, una zona donde la presencia de grupos ilegales ha sido persistente. Tras el arresto, Dairo Ferizzola fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La entidad judicial pedirá a un juez de control de garantías que defina una medida de aseguramiento en su contra, con el objetivo de que permanezca en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades recalcaron que estas acciones tienen como finalidad esclarecer los homicidios y atentados que se atribuyen a este frente armado. Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la captura y enfatizó el trabajo de la Fuerza Pública. "¡Otro criminal que estará tras las rejas! En un duro golpe al ELN, la Policía Nacional de los Colombianos capturó en Ocaña a alias ‘Firulais’, francotirador del Frente Camilo Torres y autor material del asesinato de tres policías", declaró el mandatario. De La Espriella también subrayó que, pese a las amenazas, la ofensiva de las autoridades no se detendrá y enfatizó que continuarán trabajando para llevar ante la justicia a quienes considera enemigos de la patria.

¿Quién es Dairo Ferizzola Rojas y cuál es su vínculo con el ELN?

Dairo Ferizzola Rojas, capturado en Ocaña, es señalado por la Policía Nacional de formar parte del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según las autoridades, se desempeñaba como francotirador y habría estado involucrado en ataques directos contra la fuerza pública.

¿De qué delitos acusan a alias ‘Firulais’ y qué consecuencias afronta tras su captura?

Alias ‘Firulais’ es acusado de participar en el asesinato de tres policías, hechos cometidos con armas de precisión, y de estar vinculado a la planeación de un atentado contra el presidente Abelardo De La Espriella. La Fiscalía General de la Nación gestionará que afronte el proceso judicial bajo detención en un establecimiento carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.