Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Tolima atraviesa una compleja y alarmante situación de violencia, al registrar un incremento de 75,5 % en los homicidios, cifra que representa el mayor crecimiento porcentual del país, conforme a los datos de las autoridades. El contexto de este fenómeno, según el coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía del Tolima, responde en buena parte a dinámicas ligadas al microtráfico y a vendetas entre estructuras delincuenciales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el oficial Romero, la mayoría de las víctimas mortales, cerca del 80 %, tenía antecedentes penales, había estado privada de la libertad o tenía nexos con el tráfico local de estupefacientes. Esta información da cuenta de cómo la violencia se concentra en círculos donde la actividad delictiva ya estaba presente, y sugiere, según el comandante, que el problema va más allá de lo puramente policial, al afrontar también un componente de salud pública por el consumo de drogas.

El coronel Romero detalló que buena parte de los asesinatos recientes está asociada a disputas territoriales entre bandas dedicadas al expendio de drogas. Las vendetas y peleas por el control de zonas para la venta de estupefacientes han marcado la pauta de los homicidios, reforzando la ligazón entre crimen organizado y violencia letal.

Un caso particular se presenta en El Espinal, donde la Policía detectó una situación considerada atípica: negocios relacionados con la brujería que habrían generado grandes ganancias. Según las investigaciones, parte de los trabajadores de estos establecimientos comenzaron a vincularse a actividades como el lavado de activos y terminaron envueltos en conflictos territoriales vinculados al microtráfico.

Ataco sobresale como otro lugar afectado, ya que los asesinatos subieron de 4 casos el año pasado a 27 en lo corrido de este año. En esta localidad minera, las autoridades señalan que cerca del 60 % de la población es flotante o foránea, lo que ha propiciado mayores conflictos de convivencia e intolerancia, según el informe de la Policía.

En el sur del Tolima, a estos factores se le suma la incidencia de las disidencias de las FARC, relacionadas con rentas provenientes de la minería ilegal. Las extorsiones a quienes participan en esta economía ilícita representan una fuente de recursos para estos grupos. Como respuesta, la unidad Encar de la Policía ha adelantado acciones para bloquear el suministro de combustible—bien ilustrado con la incautación de 30.000 galones de ACPM en el último mes—, lo que ha provocado represalias, reflejadas en ataques con drones explosivos contra la fuerza pública, con dos uniformados heridos en Ataco, según el reporte oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está detrás del aumento de homicidios en Tolima según la Policía?

De acuerdo con la Policía del Tolima, el incremento de homicidios se debe principalmente a vendetas y disputas territoriales entre bandas delincuenciales relacionadas con el tráfico local de estupefacientes. El 80 % de las víctimas tenía antecedentes penales o vínculos con actividades ilícitas, lo que refuerza la conexión entre el microtráfico, la violencia y la criminalidad en la región.

¿Cómo afecta la minería ilegal a la seguridad en el sur del Tolima?

Según la Policía, las rentas generadas por la minería ilegal alimentan a disidencias de las FARC, que financian sus actividades mediante extorsiones a quienes se dedican a este sector. Las acciones de control, como la incautación de grandes cantidades de combustible, han provocado ataques violentos contra la fuerza pública, evidenciando el impacto directo de la minería ilegal en el deterioro de la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.