Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué enfrenta una preocupante cifra de homicidios en lo que va de 2026: ya se contabilizan 65 muertes violentas, después de que en el sector de Picaleña, específicamente en el barrio Los Tunjos, se reportara el asesinato de un joven de 26 años. Según información de la Policía Metropolitana de Ibagué, este último caso elevó la cifra, que hasta unas horas antes era de 64. El comandante de la institución, coronel Edgar Fernando López, señaló que en colaboración con la Fiscalía General de la Nación se han podido esclarecer 17 de estos homicidios, un avance importante aunque todavía insuficiente frente al aumento de los casos.

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Uno de los datos más relevantes que arrojaron las investigaciones es que una estructura criminal estaría relacionada con cerca del 40 % de los homicidios ocurridos en Ibagué este año. Así lo indicaron las autoridades locales, que igualmente preparan un operativo con el cual esperan dar un golpe contundente a esta organización delincuencial. Este grupo, según las pesquisas, tendría incidencia particular en actividades de microtráfico —es decir, la distribución y venta de drogas ilícitas en pequeñas cantidades—, lo que ha desencadenado disputas territoriales y, a su vez, un notable incremento en los enfrentamientos violentos.

Para abordar esta problemática, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno de Ibagué trabajan en una estrategia que consiste en la intervención de los conocidos como “microterritorios”. De acuerdo con la información pública, estos sectores han sido identificados por presentar históricamente una alta concentración de homicidios. La apuesta de las autoridades es reforzar la presencia y vigilancia policial en esos puntos críticos, buscando anticiparse a nuevos hechos de violencia. Al mismo tiempo, el anuncio de la inminente acción contra la organización señalada genera expectativa y esperanza ante un posible cambio favorable en las próximas semanas respecto a los índices de criminalidad en la capital tolimense.

Este seguimiento permanente refleja el esfuerzo institucional por recuperar la tranquilidad en los barrios más golpeados, donde la comunidad sigue a la espera de resultados y de una disminución real en los episodios trágicos que la han afectado históricamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos homicidios se han esclarecido en Ibagué en 2026 hasta el momento?

De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se han logrado esclarecer 17 homicidios de los 65 registrados en lo que va de 2026. Aunque la cifra representa un esfuerzo importante, todavía queda por resolver la mayoría de los casos violentos ocurridos en la ciudad.

¿Qué son los “microterritorios” y por qué son relevantes en la estrategia contra el crimen en Ibagué?

Los “microterritorios” son sectores señalados por las autoridades donde históricamente se presenta una alta concentración de homicidios y presencia de grupos vinculados al microtráfico. La estrategia policial y de gobierno se enfoca en reforzar la presencia en estos puntos críticos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y disminuir el impacto de organizaciones criminales en la capital tolimense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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