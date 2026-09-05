El cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, podrá ser entregado a sus familiares luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses culminara los procedimientos de identificación y los análisis forenses correspondientes. El instituto confirmó este sábado que los cuatro cuerpos de las personas que murieron durante el operativo en Riohacha, La Guajira, ya están listos para ser reclamados.

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Además de ‘Bendito Menor’, los cuerpos corresponden a Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’; alias ‘El Tío’, señalado como cabecilla logístico de la estructura, y alias ‘Casiloco’. Los cuatro murieron durante un operativo de inteligencia realizado por la Policía Nacional, con participación de unidades especializadas de la DIJIN, DIPOL y DIASE, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Tras el operativo, los cuerpos fueron trasladados durante la tarde del viernes desde Riohacha hasta las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla. Allí los especialistas hicieron los procedimientos necesarios para establecer plenamente las identidades y completar los análisis forenses antes de autorizar la entrega de los restos a sus familiares.

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La decisión de trasladar el cuerpo de ‘Bendito Menor’ a Barranquilla había provocado preocupación entre sus allegados. Rosa María Pérez Toncel, hermana de Naín Andrés, acudió junto con otros familiares a las instalaciones militares de Riohacha para buscar información sobre el procedimiento que se seguiría con los restos. Uno de sus principales pedidos estaba relacionado con la posibilidad de que su madre pudiera ver personalmente el cuerpo de su hijo.

La familiar incluso hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para pedirle que los restos de ‘Bendito Menor’ permanecieran en Riohacha y no fueran llevados a Barranquilla. “Nosotros, como familiares, necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo”, manifestó Rosa María, quien consideró que en Riohacha también existen profesionales capaces de adelantar los procedimientos requeridos.

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