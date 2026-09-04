Por: Portal Bogotá

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La lucha de Bogotá contra el delito mantiene su ritmo, especialmente en sectores vulnerables de la ciudad. En un reciente caso ocurrido en el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, las autoridades lograron la captura de un hombre gracias a la vigilancia coordinada desde el aire y en tierra. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, la acción policial se inició cuando un dron de la Policía de Bogotá detectó la presencia de un sujeto con comportamiento sospechoso, alertando de inmediato a los uniformados que patrullaban el sector.

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La operación se realizó mediante el Sistema Integrado de Aeronaves Remotamente Tripuladas (SIART), encargado de monitorear desde el aire en busca de situaciones irregulares que puedan afectar la seguridad ciudadana. Durante una de sus labores de vigilancia habitual, los operadores identificaron a un hombre que, presuntamente, se dedicaba al comercio de estupefacientes. La información recolectada se transmitió rápidamente a las unidades terrestres, posibilitando la planeación de un operativo casi inmediato.

Al notar la llegada de los policías, el sospechoso intentó escapar huyendo por unas escaleras del sector, pero los agentes, tras una rápida reacción, lograron interceptarlo en la parte alta de la zona y cerrarle el paso. Durante el registro, los uniformados hallaron en su poder un revólver presuntamente portado sin el respectivo salvoconducto, además de cinco bolsas plásticas con marihuana que pesaban alrededor de 15 gramos, como documentó la Policía de Bogotá.

A raíz de estos hallazgos, el hombre fue capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Tanto el arma como la sustancia incautada fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el detenido, para el procedimiento de judicialización correspondiente.

Este caso resalta la importancia del trabajo articulado entre la vigilancia mediante drones y la intervención en terreno de las patrullas policiales, lo que permite ubicar, seguir e interceptar eficazmente a personas presuntamente implicadas en actividades delictivas, según lo informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en sus canales oficiales.

Finalmente, se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o acto delictivo llamando a la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la lucha contra el crimen y aportar a la seguridad en la ciudad.

¿Cómo funcionan los drones de la Policía de Bogotá para detectar delitos?

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá, los drones hacen parte del Sistema Integrado de Aeronaves Remotamente Tripuladas (SIART) y permiten a los operadores realizar monitoreo permanente en busca de conductas sospechosas. Al identificar posibles delitos, transmiten la información en tiempo real a las patrullas terrestres, optimizando la respuesta policial y la efectividad de las intervenciones.

¿Qué papel cumple la Línea de Emergencias 123 en la lucha contra el crimen en Bogotá?

Según la información oficial, la Línea de Emergencias 123 es fundamental para que la ciudadanía reporte hechos delictivos o situaciones que alteran la convivencia. Esto posibilita la pronta intervención de las autoridades y fortalece los procesos investigativos necesarios para sancionar a los responsables, contribuyendo a que Bogotá avance hacia una mayor seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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