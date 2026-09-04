Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias ‘la Bebecita’ y pareja sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, ‘Bendito Menor’, había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía apenas 24 horas antes de morir durante el operativo en La Guajira.

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La revelación fue hecha por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que tuvo acceso al documento relacionado con el proceso judicial que enfrentaba la joven samaria de 20 años. Según el periódico, la mujer estaba vinculada a una investigación por su presunta participación en las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y su defensa había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía.

‘La Bebecita’ iba a aceptar cargos en preacuerdo con la Fiscalía

De acuerdo con el documento conocido exclusivamente por El Tiempo, Rosa Angélica Tarazona iba a aceptar el delito de concierto para delinquir como parte del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía. La defensa de la joven buscaba que recibiera una pena de 36 meses de prisión domiciliaria.

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Su abogado, Cristian Morelli Espinel, confirmó al diario que el acuerdo ya estaba encaminado y que la noticia de la muerte de su clienta los tomó por sorpresa.

“Íbamos a pedir 36 meses de prisión domiciliaria. Pero ahora nos toma por sorpresa la noticia de lo sucedido en La Guajira”, manifestó el penalista en diálogo con El Tiempo.

Según el medio de comunicación, la defensa había solicitado que la audiencia de condena se llevara a cabo en octubre. El objetivo era reunir elementos que permitieran demostrar que Tarazona tenía dos hijos menores de edad, circunstancia con la que pretendían sustentar la solicitud de prisión domiciliaria.

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Fiscalía la vinculaba con el componente armado de las Autodefensas

El expediente revisado por El Tiempo señalaba que alias ‘la Bebecita’ estaba formalmente vinculada, según la investigación de la Fiscalía, al componente armado de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. El documento también relacionaba a la joven con Naín Andrés Pérez Toncel, su pareja sentimental y conocido como ‘Bendito Menor’ o ‘Triple 6’.

Según la información recopilada por el diario, la Fiscalía sostenía que Tarazona tenía funciones relacionadas con pagos y coordinación de integrantes de la estructura cuando su pareja se ausentaba. Además, el expediente incluía señalamientos sobre su comportamiento y las publicaciones que hacía en redes sociales.

La Fiscalía le había formulado cargos el 25 de septiembre de 2025 ante un juzgado municipal de Valledupar por el delito de concierto para delinquir. El destino del proceso judicial cambió por completo con el operativo en el que murieron cuatro personas, entre ellas alias ‘Bendito Menor’ y su compañera sentimental.

El cuerpo de Rosa Angélica Tarazona fue trasladado junto con los demás fallecidos al batallón Cartagena, en La Guajira, según la información publicada por El Tiempo.

Ahora, el documento revelado por el periódico muestra que, pocas horas antes de su muerte, su situación judicial parecía encaminada hacia una salida negociada. El preacuerdo contemplaba que Tarazona reconociera la ilicitud de su comportamiento y expresara una petición de perdón a la sociedad.

La joven había ganado notoriedad en redes sociales por aparecer junto al señalado cabecilla en videos y fotografías, algunas de ellas en motocicletas de alto cilindraje.

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