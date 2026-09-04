Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a los dos abatidos tras el operativo de las autoridades en Riohacha.

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(Vea también: “No quiso”: señalan que Petro sabía dónde estaba ‘Bendito menor’ y no ordenó operativo en su gobierno)

Vicky Dávila publicó las imágenes de los cuerpos de alias ‘Bendito menor’ y su pareja, conocida como ‘La Bebecita’, luego del operativo que terminó con la muerte de ambos en Riohacha, La Guajira.

Si usted quiere ver las imágenes, bajo su responsabilidad, la periodista compartió las fotografías en su cuenta de X junto con un mensaje en el que confirmó que Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, también murió durante el procedimiento y destacó el resultado de la operación de la Policía.

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“Primeras imágenes ‘La Bebecita’, pareja de ‘Bendito menor’, también fue abatida en Riohacha en La Guajira”, escribió Dávila en la publicación, en la que también mencionó al presidente Abelardo De La Espriella y calificó el hecho como un “golpe contundente” contra la estructura criminal.

Las imágenes que mostró la periodista son sensibles. Fueron difundidas en blanco y negro y con pixelado, por lo que no permiten observar con claridad los detalles más explícitos de los cuerpos. Sin embargo, sí se alcanza a identificar que corresponden a ‘Bendito menor’ y ‘La Bebecita’.

Vicky Dávila mostró imágenes de los cuerpos tras el operativo

Las fotografías corresponden al escenario posterior al operativo desarrollado en la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio José Arnoldo Marín, en Riohacha.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre la operación, cuatro personas murieron en el procedimiento: Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito menor’; su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’; y dos hombres que harían parte de su esquema de seguridad.

El operativo se desarrolló durante la noche del jueves 3 de septiembre y se extendió hasta la madrugada del viernes 4. En la acción participaron unidades especiales de la Policía y del Ejército, según los reportes publicados después del procedimiento.

El material se conoce horas después de que la Policía revelara imágenes relacionadas con el operativo y mientras las autoridades entregan detalles sobre la acción que permitió localizar al señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

¿Qué pasó con ‘Bendito menor’ y ‘La Bebecita’?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de ‘Bendito menor’ o ‘Naín’, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y uno de los objetivos prioritarios de la ofensiva contra las estructuras criminales en el Caribe colombiano.

El hombre tenía varias órdenes de captura y era investigado por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de contar con una circular roja de Interpol, según información divulgada después del operativo.

Pérez Toncel también había adquirido notoriedad por su exposición en redes sociales, donde aparecía en videos y fotografías junto con ‘La Bebecita’. Ambos habían protagonizado publicaciones en las que exhibían su estilo de vida y desafiaban a las autoridades.

Precisamente, la pareja había ganado visibilidad en las últimas semanas, en medio de la búsqueda de ‘Bendito menor’ por parte de la Fuerza Pública.

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