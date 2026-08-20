Vicky Dávila aseguró que Paloma Valencia estaría contemplando aspirar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, un cargo que actualmente ocupa Ovidio Claros. La afirmación fue hecha en medio de las versiones sobre el futuro político y profesional de la senadora.

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Según Dávila, la trayectoria que Valencia ha construido en el sector público y su formación académica serían dos de los elementos que la convertirían en una candidata con el perfil necesario para llegar a esa posición. La periodista planteó que su experiencia podría ser aprovechada en un escenario empresarial de la capital.

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La eventual llegada de Valencia a la Cámara de Comercio de Bogotá también tendría un componente de diálogo entre diferentes sectores. Dávila destacó que la senadora podría contribuir a generar acuerdos y tender puentes con sectores que no necesariamente comparten sus posiciones políticas.

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En ese contexto, la periodista mencionó a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tuvo cercanía con la campaña presidencial de Valencia. Según la versión de Dávila, esa relación podría convertirse en uno de los elementos que permitirían a la senadora acercarse a sectores distintos a los que tradicionalmente la han acompañado.

Paloma Valencia estaría aspirando a la Cámara de Comercio de Bogotá. Cargo que actualmente tiene Ovidio Claros. La trayectoria en el sector público de Valencia y su formación académica, son perfectas para esta posición y cumplen con los requisitos. Allá puede ayudar a sumar entre… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 20, 2026

En las elecciones de 2026, Paloma Valencia tuvo un resultado destacado en la jornada del 8 de marzo. La entonces senadora ganó La Gran Consulta por Colombia, en la que obtuvo más de 3,2 millones de votos, superando ampliamente a Juan Daniel Oviedo, quien quedó segundo con cerca de 1,25 millones.

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Ese resultado la convirtió en la candidata presidencial del sector de derecha que participó en la consulta y le permitió avanzar a la primera vuelta presidencial. Sin embargo, su desempeño en las elecciones presidenciales del 31 de mayo fue mucho más bajo: obtuvo poco más de 1,6 millones de votos, equivalentes al 6,9 %, y terminó fuera de la segunda vuelta.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.