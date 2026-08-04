La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que no recibió invitación para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali. La dirigente del Centro Democrático hizo la afirmación durante una entrevista con Blu Radio, en la que también explicó cuál será la postura de su partido frente al nuevo Gobierno.

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Valencia indicó que, pese a no haber sido convocada al acto protocolario, el Centro Democrático mantendrá su decisión de respaldar las iniciativas que considere beneficiosas para el país, sin que ello implique hacer parte de la administración del presidente electo.

Esta es la entrevista de la excandidata:

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¿Qué dijo Paloma Valencia sobre la posesión de Abelardo De La Espriella?

Durante la entrevista, la política confirmó que no recibió invitación para la ceremonia de posesión y señaló que tampoco conocía cuál sería la decisión definitiva del expresidente Álvaro Uribe sobre su asistencia.

Según explicó, el exmandatario continúa evaluando su situación personal y judicial antes de definir si acudirá al evento, tal como él mismo manifestó en entrevistas concedidas este martes.

Valencia evitó presentar la falta de invitación como un desacuerdo con el nuevo mandatario y reiteró que la colectividad no tiene prevenciones políticas frente al Gobierno entrante.

¿Cómo será la relación del Centro Democrático con el nuevo Gobierno?

La exsenadora afirmó que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno porque considera importante respaldar las iniciativas que favorezcan a Colombia, aunque aclaró que la colectividad conservará plena independencia política.

“Nosotros somos un partido de gobierno que va a acompañar todas las buenas iniciativas, pero también somos un partido distinto que va a competir por el poder y lo tenemos muy claro”, afirmó.

Valencia agregó que el propósito del partido es contribuir a que la nueva administración tenga buenos resultados, siempre que las decisiones beneficien al país.

“Nosotros le apostamos a que le vaya muy bien al presidente De La Espriella, que le vaya muy bien a Colombia y a los colombianos. Pero nosotros tenemos una identidad ideológica y en las cosas que no sean buenas, no vamos a estar“, sostuvo.

¿El Centro Democrático tendrá participación en el Gobierno?

Durante la conversación con Blu Radio, Paloma Valencia también descartó que el Centro Democrático vaya a tener representación en el gabinete del presidente electo.

La dirigente rechazó las versiones que apuntaban a una eventual participación de integrantes del partido en el Ejecutivo y afirmó que la colectividad no tendrá cuotas dentro de la administración de Abelardo De La Espriella.

En ese contexto, también aclaró que la senadora Paola Holguín no representa al Centro Democrático dentro del nuevo Gobierno, al señalar que ya no hace parte de esa organización política.

Finalmente, Valencia se refirió a la relación con Defensores de la Patria, el movimiento político del presidente electo, y aseguró que habrá coincidencias en algunos temas de interés nacional, pero también competencia política de cara a futuros procesos electorales.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.