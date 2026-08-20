Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La reforma administrativa que propone la Alcaldía de Ibagué está a punto de definirse este viernes 21 de agosto, en el segundo y definitivo debate ante el Concejo Municipal, una sesión clave pues marca el cierre de las sesiones extraordinarias. La propuesta, liderada por la administración de Johana Aranda, plantea varios cambios en la estructura interna del gobierno local, incluyendo la creación de nuevas áreas y la redefinición de funciones para secretarías existentes.

Sigue a PULZO en Discover

Al inicio, el proyecto destacaba por la creación de la Secretaría de la Mujer, el cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de la Familia y Desarrollo Social, así como la conformación de una Dirección de Juventudes. Otra modificación relevante es la transformación del CAPA (Centro de Atención y Protección Animal) en una dirección independiente con estructura propia. De acuerdo con los estudios técnicos provistos por la administración, esta reorganización requeriría 12 nuevos cargos y un costo anual estimado en $1,78 millones.

Sin embargo, ante el inminente debate final, los concejales ponentes introdujeron modificaciones sustanciales. Propusieron fusionar la Secretaría General con la Secretaría de Gobierno, y convertir esta última en la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que agruparía las direcciones de Seguridad Operativa, Justicia y Espacio Público. También se reorganizaría la participación ciudadana, integrando la Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria dentro de la nueva estructura fusionada. Adicionalmente, el CAPA pasaría a depender de la Secretaría de Salud, en conjunto con el área de Zoonosis. Según el coordinador ponente, Andrés Camilo Acevedo, estas variaciones utilizan la planta administrativa actual y no implicarían gastos fiscales adicionales.

No obstante, esta reorganización ha generado reservas en la oposición, especialmente debido a la premura con la que se presentan los ajustes. El concejal Andrés Zambrano expresó preocupación por la falta de planeación en los procesos administrativos y señaló que el simple hecho de sumar nuevas dependencias puede no ser suficiente para atender las necesidades reales de mujeres, jóvenes o animalistas. También pidió que se exhiban estudios rigurosos que den fundamento técnico a los cambios propuestos. A pesar de estas críticas, Zambrano aclaró que no se opondrán al proyecto de manera automática, sino que revisarán artículo por artículo, y no descarta acudir a organismos de control si detectan posibles irregularidades.

Así pues, la aprobación o no de esta reforma influirá en la manera como la Alcaldía de Ibagué abordará problemáticas de seguridad, participación ciudadana, juventud, mujer y protección animal en el futuro inmediato.

¿Qué cambios administrativos propone la reforma de la Alcaldía de Ibagué en 2023?

La reforma planteada por la administración de Johana Aranda incluye la creación de la Secretaría de la Mujer, la transformación de Desarrollo Social en Secretaría de la Familia y Desarrollo Social, una Dirección de Juventudes y el traslado del CAPA a la Secretaría de Salud. Además, propone fusionar la Secretaría General con Gobierno, estableciendo la nueva Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que reorganizaría áreas clave para la gestión local.

¿Por qué los concejales de Ibagué cuestionan la reforma administrativa antes del debate definitivo?

Los concejales de oposición, como Andrés Zambrano, han señalado preocupaciones sobre la falta de planeación y el poco tiempo para analizar los cambios introducidos a la reforma antes del debate final. Indican que la creación de nuevas dependencias puede no garantizar soluciones efectivas a problemas de mujeres, jóvenes y animalistas, y han exigido mayor rigor técnico en los estudios presentados para justificar la propuesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.