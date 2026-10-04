Por: EL PILON SA

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Desde este lunes 5 de octubre, los estudiantes de preescolar, básica y media en Valledupar inician su receso escolar. De acuerdo con la información, la pausa académica se extiende hasta el lunes 12 de octubre, el cual es día festivo; por tal motivo, el retorno a las clases ordinarias será el martes 13. Esta medida hace parte del calendario académico oficial y aplica para instituciones educativas de carácter público y privado, aunque en estas últimas y en universidades las fechas pueden variar según los cronogramas internos.

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Durante estos ocho días consecutivos de suspensión de actividades escolares, muchos padres y madres buscan alternativas para que niñas, niños y adolescentes aprovechen el tiempo libre de manera formativa y entretenida. Ante esta demanda, diferentes entidades de la ciudad coordinan y promueven actividades de acceso gratuito y abierto al público. Entre ellas se destacan la Oficina de Cultura de Valledupar, la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, la Biblioteca Municipal El Arcoíris, el Centro Cultural del Banco de la República y el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, conocido como Inder.

Según la información, estas instituciones suelen divulgar sus programaciones a través de redes sociales, lo que permite a las familias estar informadas sobre jornadas de lectura, talleres de arte y cultura, actividades deportivas, espacios recreativos y propuestas especialmente diseñadas para público infantil y juvenil. La variedad de opciones facilita que los estudiantes puedan disfrutar de experiencias que contribuyen tanto al esparcimiento como al fortalecimiento de habilidades sociales, culturales y físicas.

Una de las más destacadas alternativas deportivas coincide directamente con el tiempo del receso escolar. Se trata del Valledupar Cup 2026, un torneo en el que participan niños y jóvenes organizados en equipos de diversas categorías. Los partidos y encuentros se desarrollan durante los primeros días de octubre en diferentes escenarios deportivos de la ciudad, representando una opción atractiva para quienes prefieren actividades físicas durante las vacaciones.

Así, el receso escolar no solo representa una pausa en las obligaciones académicas, sino que también abre la oportunidad de participar en eventos y espacios que pueden tener un impacto positivo en la formación integral de los estudiantes de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles entidades organizan actividades gratuitas para niños durante el receso escolar en Valledupar?

Las entidades que organizan y ofrecen actividades gratuitas para niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar en Valledupar, según la información suministrada, incluyen la Oficina de Cultura de Valledupar, la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, la Biblioteca Municipal El Arcoíris, el Centro Cultural del Banco de la República y el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar (Inder). Estas instituciones difunden su programación por medio de redes sociales, facilitando la participación de las familias.

¿Cómo se desarrolla el Valledupar Cup 2026 durante el receso escolar?

El Valledupar Cup 2026 es un torneo deportivo que reúne a equipos de niños y jóvenes en distintos escenarios deportivos de la ciudad. Este evento se lleva a cabo durante los primeros días de octubre, coincidiendo con el receso escolar, y es una opción para quienes buscan alternativas deportivas durante este periodo. El torneo cuenta con la participación de diversas categorías y fomenta la integración y el desarrollo de habilidades físicas en estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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