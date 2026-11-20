Por: Noticiero 90 minutos

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A 100 días del terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto, la ciudad aún enfrenta los retos de recuperación en varios de sus puntos más afectados. Una de las principales prioridades ha sido la demolición de edificaciones que sufrieron daños estructurales graves, las cuales representan un peligro inminente para los habitantes. De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Ricardo Peñuela, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la intervención de 94 estructuras. De estas, ya han sido demolidas 26 edificaciones mediante el trabajo conjunto de la Alcaldía de Cali, el Fondo Milagro y los propietarios privados, quienes de manera individual asumen parte de estas tareas. Actualmente, hay cinco frentes de trabajo activos desplegados por la ciudad para continuar con estas labores cruciales.

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Entre los inmuebles demolidos figuran tanto viviendas como edificios emblemáticos, incluyendo el María Mercedes Lloreda, Cali Express, La Fontaine, Bretaña, Arábico y Cuéllar; así como el antiguo Motel Molino Rojo, la Unidad Residencial Guadalupe, el Hotel Metrópolis y 17 viviendas del centro de Cali, una de ellas parcialmente. Estas demoliciones buscan eliminar riesgos de colapso que podrían desencadenar nuevas tragedias entre los residentes y transeúntes.

Las intervenciones aún no concluyen. En este momento avanzan trabajos en el Colegio San Luis Gonzaga, donde se lleva a cabo una demolición parcial. También continúan labores en el Hotel La Luna y el sector San Antonio. Por otro lado, está en proceso la planeación de la demolición del edificio Multifamiliar Laureles, que se espera realizar mediante una implosión en los próximos días.

En paralelo a estas acciones, se han recolectado más de 300.000 toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD), generados por la emergencia y por las intervenciones posteriores. De esta cantidad, cerca de 10.000 toneladas han sido transformadas en materiales de construcción, que se utilizarán en los procesos de recuperación de la infraestructura en Cali. Así, además de estabilizar las zonas afectadas, la ciudad avanza en la reconstrucción y rehabilitación de los espacios impactados, promoviendo la reutilización responsable de los residuos como un aporte a la sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas edificaciones han sido demolidas en Cali tras el terremoto?

Según información suministrada por el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, Ricardo Peñuela, y recogida por Noticiero 90 Minutos, hasta la fecha han sido demolidas 26 edificaciones en la ciudad como consecuencia de los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto. Esta acción forma parte de un plan que contempla la intervención de 94 estructuras identificadas como riesgosas.

¿Qué significa "residuos de construcción y demolición (RCD)" y cómo se gestionan en Cali?

La expresión "residuos de construcción y demolición (RCD)" se refiere a los desechos generados durante las actividades de demolición y reparación de edificaciones. En Cali, tras el terremoto, se han recolectado más de 300.000 toneladas de estos residuos, de las cuales aproximadamente 10.000 toneladas se han transformado en materiales de construcción, empleándolos en la recuperación de las zonas afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.