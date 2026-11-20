Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del tiempo, o pronóstico meteorológico, es el resultado de un proceso científico respaldado por tecnología avanzada que tiene como objetivo anticipar el comportamiento de la atmósfera en un momento y lugar defini­­do. Para lograr esto, los meteorólogos recogen constantemente datos en tiempo real sobre variables claves, entre ellas la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y la cantidad de precipitaciones. Según la información presentada, estos datos se obtienen mediante el uso de herramientas sofisticadas, como satélites, radares y estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente. Posteriormente, toda la información es procesada mediante modelos matemáticos complejos en computadoras con gran capacidad de cálculo, permitiendo estimar el tiempo futuro con la mayor precisión posible.

Sigue a PULZO en Discover

La relevancia del pronóstico del clima se extiende mucho más allá de satisfacer la simple curiosidad diaria. De acuerdo con el artículo, este instrumento es crucial para la seguridad civil, en tanto que posibilita emitir alertas tempranas frente a la inminencia de fenómenos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones y sequías. De esta manera, tanto las autoridades como la ciudadanía cuentan con tiempo suficiente para organizar evacuaciones o adoptar medidas de protección, lo cual ha permitido salvar millones de vidas en distintas ocasiones. Además, sectores estratégicos de la economía dependen directamente de la precisión de estos pronósticos. La agricultura los utiliza para planificar los períodos ideales de siembra, riego y cosecha. La aviación y la navegación marítima estructuran sus rutas y trayectos basándose en estas predicciones, incrementando tanto la seguridad como la eficiencia de sus operaciones. Por su parte, el sector energético los utiliza para anticipar la demanda de electricidad y ajustar la producción de energías renovables, como la solar y la eólica.

Para la ciudad de Cali, el pronóstico meteorológico del viernes indica que durante el día predominará un cielo con nubosidad variable y condiciones secas en la mayoría de la jornada. Sin embargo, se advierte que hacia el final de la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, producto del ingreso de humedad desde el piedemonte de los Farallones. De acuerdo con la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), el análisis sinóptico y los modelos numéricos muestran que la advección de humedad proveniente del suroccidente y la cuenca del Pacífico sigue modulado la atmósfera en la región, manteniendo la probabilidad de lluvias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el pronóstico meteorológico para la seguridad civil en Cali?

El pronóstico meteorológico es esencial porque permite emitir alertas tempranas en caso de eventos climáticos extremos, como informan fuentes recopiladas por la CVC. Esto permite a ciudadanos y autoridades tomar decisiones oportunas para proteger vidas y bienes en la ciudad, realizando evacuaciones o adoptando medidas preventivas según corresponda.

¿Cómo afectan las condiciones climáticas del viernes a las actividades económicas de Cali?

De acuerdo con los datos proporcionados, la presencia de nubosidad variable y lluvias previstas en la tarde y noche pueden influir en sectores como la agricultura, la aviación y la energía. Estos sectores deben ajustar sus operaciones y planificaciones basándose en la información meteorológica disponible para evitar contratiempos y optimizar recursos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.