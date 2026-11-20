Las disidencias de las Farc estarían retomando una modalidad terrorista utilizada durante los años 80 para atacar al Estado colombiano.

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Así lo advirtió el coronel en retiro Saúl Lizarazo, exjefe del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, al analizar los recientes atentados contra la infraestructura vial del país, especialmente los ataques a varios peajes.

Según el experto, citado por Semana, estos hechos tienen un elemento en común: el uso de carros bomba activados mediante una mecha de seguridad, un método que fue ampliamente utilizado en los años 80 durante la guerra contra las autoridades.

Lizarazo explicó que esta modalidad implica dejar un vehículo acondicionado con explosivos y escapar en otro medio de transporte, generalmente una motocicleta.

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El coronel señaló que los delincuentes suelen utilizar vehículos hurtados recientemente para ejecutar los ataques.

También advirtió que este mecanismo representa un desafío para las autoridades, debido a que, una vez encendida la mecha, la detonación ocurre en cuestión de segundos y resulta prácticamente imposible impedirla.

Ante este panorama, Lizarazo destacó la importancia de fortalecer la inteligencia anticipativa y el trabajo conjunto entre las autoridades.

Según explicó, analizar las incautaciones, los atentados frustrados y los ataques consumados puede ayudar a identificar patrones criminales y prevenir nuevas acciones terroristas en las carreteras colombianas.

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