Abelardo de la Espriella llamó la atención en redes sociales luego de que se conociera un video en el que aparece firmando una bomba que fue utilizada por la fuerza pública durante un operativo contra las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

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En las imágenes, compartidas a través de las redes sociales del mandatario, se observa cómo varios uniformados le ofrecen la posibilidad de dejar su firma en uno de los artefactos que sería utilizado en una operación militar. “El honor de firmar esta bomba, la cual será utilizada en la siguiente operación que tengamos de orden público”, le expresaron.

De la Espriella reaccionó con entusiasmo ante la propuesta y respondió: “¡Qué maravilla!”. Uno de los integrantes de la fuerza pública añadió que el mensaje sería entregado con “460 kilogramos de democracia”.

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El jefe de Estado también escribió una frase sobre el artefacto: “Bienvenidos a la patria, milagro, terroristas”. La inscripción acompañó la preparación de la bomba que posteriormente fue empleada en el operativo contra integrantes del frente 33 de las disidencias, pertenecientes a la facción de alias ‘Calarcá’.

¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA! En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo. ¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES! Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú. ¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA! En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal. ¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR! He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter. ¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA. ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

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¿Qué resultados dejó el bombardeo contra disidencias de Calarcá?

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, la operación militar, denominada Noah, dejó cuatro integrantes de esa estructura muertos y seis capturados. Entre estos últimos estaría alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo jefe del frente 33.

Según De la Espriella, el hombre llevaba cerca de 11 años vinculado a actividades criminales y encabezaba confrontaciones armadas en Tibú.

El presidente también informó sobre la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones. Además, aseguró que durante la intervención fueron afectadas tres zonas de campamento que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización.

“¡Es el primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive a uno de los bombardeos que he autorizado, pero no logró escapar de nuestra fuerza pública!”, afirmó el mandatario al referirse a la captura de alias ‘Barba Chivo’.

Finalmente, De la Espriella ordenó mantener la ofensiva militar contra las estructuras de Calarcá y advirtió que las operaciones continuarán en el Catatumbo para recuperar el control territorial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.