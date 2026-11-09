Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de Ángela Camila Fernández Romero, una joven de 24 años, sacudió el barrio Matallana en el sur de Ibagué. De acuerdo con la información conocida por medios y autoridades, el homicidio ocurrió durante una riña que terminó en tragedia la noche del viernes 6 de noviembre, hacia las 10:20 p. m. Según la investigación, Fernández fue agredida con un arma cortopunzante, lo que le causó lesiones graves, principalmente en el tórax. Aunque fue llevada de inmediato a un centro asistencial, no sobrevivió debido a la gravedad de las heridas.

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Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, la confrontación puede haberse originado en diferencias previas entre Ángela Camila y una adolescente de 16 años, quienes presuntamente habían discutido semanas antes del incidente fatal. Sin embargo, este antecedente aún debe ser verificado por los investigadores, quienes buscan precisar si estas diferencias están realmente relacionadas con el asesinato.

La Policía Metropolitana comunicó que el procedimiento policial permitió la captura de dos personas señaladas como presuntas responsables del crimen: un hombre de 21 años y una adolescente de 16, quienes son hermanos. El adulto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor quedó bajo la responsabilidad del sistema de justicia penal para adolescentes. Las diligencias actuales buscan aclarar la participación de cada uno durante la pelea y establecer cómo ocurrieron exactamente los hechos, labor que recae sobre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante el ataque también resultó herida Natalia Vidal Chico, de 24 años, amiga de la víctima, quien, de acuerdo con lo relatado por las autoridades, habría intentado defender a Ángela Camila. Natalia fue llevada a la Unidad de Salud Integral (USI) del barrio Ricaurte, donde se le practicaron varias suturas, y luego fue dada de alta. Su testimonio es clave para reconstruir el inicio y desarrollo de la riña, ya que presenció el hecho directamente.

El asesinato de Ángela Camila Fernández Romero ha causado conmoción no solo por la brutalidad del crimen, sino por las circunstancias personales de la víctima, quien era madre de una niña pequeña. Sus familiares y allegados exigen justicia y piden que se aclare lo sucedido. Por ahora, la investigación continúa para establecer si los conflictos previos influyeron en la fatal confrontación y cuál fue la responsabilidad individual de los hermanos señalados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los capturados por el crimen de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades de Ibagué han confirmado la captura de dos hermanos, un hombre de 21 años y una adolescente de 16, por su presunta implicación en el homicidio de Ángela Camila Fernández Romero. Mientras el primero fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la menor quedó bajo custodia del sistema de justicia penal para adolescentes. Se investiga cuál fue el papel de cada uno durante el ataque.

¿Por qué se originó la riña que terminó en el homicidio de Ángela Camila en Ibagué?

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, una posible causa del conflicto sería una diferencia previa entre la víctima y la adolescente de 16 años, quienes habrían discutido semanas antes. Sin embargo, este antecedente debe ser confirmado por los investigadores, que buscan establecer si esta situación fue determinante para la riña y el fatal desenlace.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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