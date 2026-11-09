Por: El Espectador

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A tan solo un mes y medio de que el Congreso de la República entre en receso legislativo, persiste una intensa agenda con discusiones fundamentales para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información disponible, entre los proyectos cruciales para este periodo sobresalen la ley de ajuste fiscal, que se perfila como la máxima prioridad, junto a iniciativas como la ley antimermelada, la ley antitrámites, además de nuevas propuestas que buscan, por ejemplo, radicar un estatuto antiterrorista o considerar a Barranquilla como capital alterna.

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La ley de ajuste fiscal, principal apuesta del Ejecutivo, se caracteriza por un sustancial componente tributario. Su propuesta consiste en modificar o suprimir beneficios fiscales, lo que implicaría un aumento significativo del IVA del 5 % al 19 % en diversos productos de la canasta básica. Esto incluye alimentos como granos, café, frutas, verduras y también gasolina, servicios digitales, suscripciones y la medicina prepagada. Esta idea ha encontrado gran resistencia entre los congresistas, según lo detallado en fuentes como El Espectador, lo que ha llevado al Centro Democrático a plantear una ley alternativa discutida en una reciente reunión con el Gobierno y las Comisiones Económicas en Barranquilla. La alternativa de ese partido busca reducir el número de ministerios de 18 a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades estatales y no gravar temas como internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola ni fertilizantes.

En paralelo, sobresale la “ley antimermelada”, radicada por el exministro Rodrigo Lara, que plantea nuevas reglas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este proyecto apunta a regular el cabildeo en el Congreso y estipula que los congresistas declaren sus potenciales conflictos de interés. Además, busca modificar varios artículos de la Constitución para que los congresistas tengan un régimen de declaración pública sobre sus intereses y se establezca un registro formal de los proyectos de inversión que impulsan en beneficio de sus regiones; ni los legisladores ni sus financiadores podrán obtener beneficios directos de estas iniciativas, quienes, según el articulado, deberán abstenerse de intervenir en los contratos derivados.

La agenda legislativa también contempla la ley antitrámites, avalada en primer debate. Esta busca simplificar los procedimientos para ciudadanos y empresas al relacionarse con el Estado, facilitando trámites como abrir una empresa o pedir permisos urbanísticos. Finalmente, se espera la presentación del estatuto antiterrorista, que definiría los parámetros para combatir estructuras criminales y permite que grupos armados ilegales sean catalogados como terroristas. Esto facultaría al Ejecutivo para intensificar acciones armadas contra estas organizaciones bajo la justificación legal de su nueva categorización, abriendo la puerta incluso a bombardeos como parte del combate frontal contra la criminalidad.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal, según la información expuesta por El Espectador, plantea modificar y eliminar beneficios tributarios, incrementando el IVA del 5 % al 19 % sobre productos de consumo básico, servicios digitales, suscripciones y medicina prepagada. El objetivo principal es fortalecer la recaudación estatal, pero la propuesta ha enfrentado resistencia tanto por su impacto en la economía familiar como por la oposición política que plantea alternativas menos gravosas.

¿Qué busca la ley antimermelada y cómo regularía el cabildeo en el Congreso?

La ley antimermelada, impulsada por Rodrigo Lara, propone establecer nuevos controles para las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, regulando la actividad de cabildeo y exigiendo a los congresistas la declaración pública de sus intereses y posibles conflictos. Plantea un registro de las iniciativas de inversión y busca garantizar que ni los parlamentarios ni sus financiadores se beneficien de las partidas gestionadas, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en el manejo del presupuesto nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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