Por: El Espectador

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Esta semana comenzarán las mesas técnicas que buscan definir el rumbo de la ley de ajuste fiscal en el Congreso colombiano, una iniciativa que se ha convertido en la máxima prioridad del Gobierno en el Capitolio. La reciente reunión, ocurrida el sábado 7 de noviembre en Barranquilla, puso sobre la mesa la urgencia de llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y los congresistas de las comisiones económicas tercera y cuarta, encargadas de evaluar iniciativas relacionadas con los asuntos fiscales y financieros del país. Según El Espectador, este encuentro contó con la presencia de figuras clave del Gobierno, como el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien ahora tendrá la labor de tender puentes en el Congreso para allanar el camino de la reforma.

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Durante el encuentro, el senador Gustavo Moreno, del partido En Marcha, confirmó que se llegó al compromiso de instalar mesas técnicas de trabajo. Señaló que el Gobierno está abierto a la negociación, consciente de que el texto original de la reforma no será el que finalmente apruebe el Congreso. Entre los puntos centrales del debate está cómo enfrentar los 71 billones de pesos en evasión fiscal existentes, además de discutir ajustes para ampliar la base gravable, es decir, el número de personas o empresas sujetas al pago de impuestos.

No obstante, El Espectador informó que, más allá de exponer posturas y contrapropuestas políticas, no se logró avanzar significativamente en materia de conciliación. Además, la ausencia del presidente Abelardo de la Espriella en la reunión causó desilusión entre algunos asistentes, que esperaban pautas más claras desde el Ejecutivo. Destaca también la expectativa generada por Alejandro Ordóñez, quien fue percibido como conciliador al acoger inquietudes y propuestas, dando esperanza de una mayor apertura al diálogo en las próximas sesiones.

La reunión marcó otro punto polémico: la ausencia de representantes del Pacto Histórico, principal sector opositor. El senador Alejandro Ocampo, integrante de las comisiones económicas, criticó la falta de invitación y consideró que fue un error del Gobierno excluir a su partido de la discusión. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) María Carolina Restrepo Cañavera, entre otros altos funcionarios. Por el contrario, la esperada asistencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, tampoco se dio.

De acuerdo con El Espectador, se abre una nueva etapa en la que el éxito de la iniciativa dependerá, en gran medida, de cómo el Gobierno logre incorporar las observaciones de los congresistas y tejer acuerdos políticos efectivos en estos espacios de concertación.

¿Qué cambios propone la ley de ajuste fiscal del Gobierno y por qué preocupa a los congresistas?

La ley de ajuste fiscal presentada por el Gobierno busca, entre otras cosas, ampliar la base gravable y combatir la evasión fiscal, que se calcula en 71 billones de pesos. Los congresistas muestran preocupación ante el alcance de estos cambios y la manera en que se implementarán, ya que podría modificar de manera significativa la carga tributaria para algunos sectores. Además, la falta de consensos iniciales ha generado incertidumbre sobre si la reforma atenderá las inquietudes y contrapropuestas expresadas por los distintos partidos.

¿Qué significa “base gravable” en el contexto de la ley de ajuste fiscal?

En el contexto fiscal, “base gravable” se refiere al conjunto de personas o empresas sobre quienes recae la obligación de pagar impuestos. Ampliar la base gravable implica que más ciudadanos o compañías serían responsables de tributar, lo cual es un tema clave de discusión en la ley de ajuste fiscal, ya que podría implicar un mayor número de aportantes y afectar diferentes sectores de la sociedad colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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