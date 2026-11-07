Por: El Espectador

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El sábado 7 de noviembre en Barranquilla tuvo lugar el primer encuentro entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y los representantes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso, quienes tienen a su cargo los asuntos económicos del país. El objetivo central de esta reunión era discutir sobre la ley de ajuste fiscal, puesta ahora como la máxima prioridad del Ejecutivo en el Congreso. Aunque muchos legisladores esperaban la asistencia directa del presidente, este no acudió al encuentro, lo que llamó la atención de varios asistentes, según información reportada por El Espectador.

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El evento comenzó sobre el mediodía en la sede alterna de la Presidencia en la capital del Atlántico. Entre los asistentes estuvieron varios congresistas de las comisiones económicas, como Sara Castellanos del partido Salvación Nacional, Álvaro Monedero por el Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador y Cristian Garcés del Centro Democrático. Sin embargo, algunos congresistas de la oposición que también hacen parte de estas comisiones, como Andrea Vargas y María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico, no fueron invitados al encuentro.

Por parte del gobierno asistieron figuras de alto nivel, entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; Nicolás Gómez, jefe de despacho presidencial; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. Destacó la ausencia del presidente De la Espriella y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos.

Durante la reunión, el Gobierno expuso los puntos fundamentales del proyecto de ley de ajuste fiscal, que ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso por su impacto en la carga impositiva. Por ejemplo, el Centro Democrático propuso una alternativa que sugiere una reducción significativa del tamaño del Estado, pasando de 18 ministerios a solo seis, eliminando o reestructurando 48 entidades, y mostrando desacuerdo con la posible imposición de impuestos sobre servicios como internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes. Además, la propuesta del Gobierno propone revisar tributos para empresas y personas naturales y ofrecer incentivos para que los deudores se pongan al día con entidades como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales).

En palabras de El Espectador, tras las exposiciones sobre el ajuste fiscal y la alternativa del Centro Democrático, varios congresistas plantearon cambios que consideran esenciales para avanzar durante el año electoral. Además, la cita marcó la presentación oficial ante el Congreso del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien ya ha comenzado acercamientos con los partidos de la bancada de gobierno para impulsar la aprobación de la iniciativa, incluso planteando posibles sesiones extraordinarias en diciembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave de la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno?

La propuesta se enfoca en revisar la estructura impositiva para empresas y personas naturales, proteger beneficios fiscales existentes y ofrecer incentivos para regularizar las deudas con entidades estatales. Además, incluye la posibilidad de vender una mayor participación del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y simplificar el sistema de impuestos. El objetivo central es mejorar las finanzas públicas, fomentar la inversión privada y reducir o eliminar ciertos tributos para incentivar el crecimiento económico, según información de El Espectador.

¿En qué consiste la reforma alternativa del Centro Democrático frente a la ley fiscal?

La alternativa propuesta por el Centro Democrático plantea una reducción fuerte en el tamaño del Estado, pasando de 18 a seis ministerios y eliminando o reestructurando 48 entidades públicas. Además, rechaza la idea de imponer impuestos sobre servicios y bienes básicos como internet, café o insumos agrícolas, enfocándose más en recortes estatales y menos impuestos como vía para el ajuste fiscal. Todo esto fue presentado en la reunión de Barranquilla, de acuerdo con El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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