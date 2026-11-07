Por: VALORA ANALITIK

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Cada año, el impuesto predial se convierte en una de las cuentas que más atención les exige a los propietarios de vivienda en Colombia. Una actualización catastral, un cambio en el avalúo o una modificación en las características del inmueble pueden generar dudas sobre cuánto habrá que pagar y, especialmente, si el aumento tendrá algún límite.

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La preocupación no es menor: para muchos hogares, el predial representa un gasto importante dentro del presupuesto anual. Por eso, cualquier cambio que pueda elevar el valor de este impuesto genera expectativa, sobre todo cuando se trata de una vivienda que ha sido construida, ampliada o modificada con el paso del tiempo.

Un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fechado el 16 de septiembre de 2026, explicó en qué situaciones los predios pueden perder el beneficio de los topes establecidos para controlar los incrementos del impuesto predial. La respuesta señala que los cambios en el destino económico del inmueble y las modificaciones en las áreas de terreno o construcción pueden hacer que deje de aplicarse uno de esos límites.

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La aclaración es importante porque no todos los aumentos del predial se calculan de la misma manera. La normativa contempla topes diferentes según las condiciones del inmueble, su actualización catastral y el cumplimiento de ciertos requisitos. Además, la administración municipal debe revisar cada predio y cada vigencia antes de determinar qué límite corresponde.

Construir o modificar el área del inmueble puede cambiar el impuesto predial

El artículo 2 de la Ley 1995 de 2019 establece límites al incremento del impuesto predial unificado. Sin embargo, también contempla situaciones en las que esa protección no aplica.

El parágrafo de esa disposición señala expresamente que la limitación no cobija a los predios que hayan cambiado de destino económico ni a aquellos que hayan sufrido modificaciones en las áreas de terreno o construcción.

En su concepto, Hacienda precisó que esa exclusión comprende cualquier cambio en las áreas, tanto los aumentos como las disminuciones. Es decir, no se limita a los casos en los que el propietario construye una habitación adicional, amplía la vivienda o levanta una nueva edificación: también puede involucrar modificaciones físicas que reduzcan el área registrada.

Esto significa que una persona que amplíe su casa o construya una nueva estructura podría quedar por fuera del límite de incremento previsto en la Ley 1995 de 2019, si la modificación física se acredita y se cumplen las condiciones legales para aplicar la excepción.

También puede ocurrir cuando cambia el destino económico del inmueble. Por ejemplo, si un predio que estaba destinado a vivienda pasa a tener un uso comercial, la administración deberá revisar esa modificación para establecer qué reglas tributarias corresponden.

El Ministerio fue claro sobre el alcance de la disposición: la exclusión opera frente a cualquier cambio de área, sin distinguir entre incrementos y disminuciones. Por eso, la autoridad tributaria municipal debe comprobar las condiciones del inmueble antes de aplicar o descartar el límite.

¿Cuáles son los topes en el impuesto precial que pueden proteger al propietario?

Para entender el impacto de esta aclaración es necesario conocer los límites que contempla la legislación colombiana. La Ley 1995 de 2019 establece tres reglas principales para controlar el aumento anual del impuesto predial:

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Predios actualizados catastralmente: el incremento tiene como límite el IPC más ocho puntos porcentuales, siempre que el inmueble haya sido actualizado y que el impuesto del año inmediatamente anterior se haya pagado con base en esa actualización.

el incremento tiene como límite el IPC más ocho puntos porcentuales, siempre que el inmueble haya sido actualizado y que el impuesto del año inmediatamente anterior se haya pagado con base en esa actualización. Predios sin actualización catastral: el aumento no puede superar el 50 % del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.

el aumento no puede superar el 50 % del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. Viviendas de estratos 1 y 2: cuando el avalúo catastral sea de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento anual no puede superar el 100 % del IPC, siempre que no se configure alguna de las excepciones legales.

Estos topes no se aplican automáticamente a todos los inmuebles. La administración debe verificar las condiciones particulares del predio y establecer si cumple los requisitos.

Por ejemplo, si una vivienda sin actualización catastral pagó $1 millón de impuesto predial el año anterior, el límite del 50 % permitiría que el cobro llegara hasta $1,5 millones en la siguiente vigencia, siempre que se cumplan las condiciones para aplicar esa regla y no opere alguna excepción.

Pero si ese inmueble presenta una modificación física real en sus áreas o cambia su destino económico, podría quedar excluido del límite de la Ley 1995 de 2019. Eso no significa que necesariamente vaya a pagar una suma determinada: la liquidación dependerá de las características del predio, su avalúo y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Uno de los aspectos más importantes del concepto de Hacienda es que la exclusión de un tope no significa que el municipio pueda aumentar el predial sin revisar ninguna otra norma.

El Ministerio explicó que, cuando no resulte aplicable alguno de los límites de la Ley 1995 de 2019, la administración debe estudiar si corresponde aplicar el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, que también contempla restricciones al crecimiento del impuesto.

La entidad hizo una precisión adicional sobre los inmuebles que ya tienen construcciones. Si un predio contaba con un área construida y esta cambia durante una actualización catastral, esa circunstancia no lo excluye, en principio, del límite contemplado en la Ley 44 de 1990. La exclusión prevista en esa norma se refiere a determinados casos de lotes o predios que pasan a incorporar construcciones.

Por eso, cada situación debe analizarse de manera particular. No es correcto concluir que cualquier obra o modificación deja al propietario sin protección frente a todos los límites legales.

Un error en el catastro no debería quitarle el beneficio

El concepto también aborda un escenario que puede afectar a los propietarios: que la información catastral muestre un cambio en el área del inmueble que en realidad nunca ocurrió.

Hacienda indicó que la administración debe comprobar que la variación corresponda a una modificación física real y no a un error, ajuste técnico o inconsistencia en la información catastral.

En palabras sencillas, si el propietario no construyó, amplió ni modificó físicamente su inmueble, pero en el registro aparece un área diferente, puede presentar pruebas ante la administración tributaria municipal para demostrar que se trata de un error.

El Ministerio recordó un criterio del Consejo de Estado según el cual, cuando existe una diferencia entre la información catastral y las características reales del inmueble al momento de causarse el impuesto, deben prevalecer las condiciones efectivas del predio observables al primero de enero.

Por eso, si un ciudadano encuentra que el área registrada no coincide con la realidad, debe revisar la información y presentar los soportes correspondientes durante la discusión del impuesto. La autoridad municipal tendrá que evaluar las pruebas antes de determinar si procede la aplicación del límite.

Los topes del impuesto predial deben revisarse cada año

Otra aclaración relevante es que el hecho de que un inmueble haya recibido un límite al incremento en una vigencia no garantiza que ese mismo beneficio se mantenga automáticamente durante los años siguientes.

Hacienda explicó que la administración tributaria debe revisar cada año las condiciones del predio: si está actualizado o desactualizado, si se pagó el impuesto del periodo anterior con base en el avalúo actualizado, cuál es su valor catastral, su estrato y si existe alguna de las excepciones legales.

Esto quiere decir que un propietario no puede asumir que el porcentaje máximo aplicado en una factura anterior se repetirá necesariamente en la siguiente.

El concepto también explica que, si una actualización catastral entró en vigencia en 2025, para 2026 el límite de IPC más ocho puntos podría aplicarse a los predios que pagaron durante 2025 el impuesto calculado con ese nuevo avalúo, siempre que no estén dentro de una excepción.

Para 2030, si no se realiza una nueva actualización dentro del plazo correspondiente, los predios actualizados en 2025 podrían adquirir la condición de desactualizados. En ese escenario podría entrar a operar el límite del 50 % previsto para esos inmuebles, siempre que tampoco se configure una excepción.

¿Qué debe revisar si considera que su impuesto predial subió demasiado?

La explicación de Hacienda deja varias recomendaciones para los propietarios:

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Revise el área del inmueble: compare los metros cuadrados registrados en el catastro con las características físicas reales de su vivienda o terreno.

compare los metros cuadrados registrados en el catastro con las características físicas reales de su vivienda o terreno. Verifique el destino económico: compruebe que el uso registrado corresponda a la actividad que efectivamente se desarrolla en el predio.

compruebe que el uso registrado corresponda a la actividad que efectivamente se desarrolla en el predio. Consulte el avalúo catastral: revise si el inmueble fue actualizado y cuál fue la base utilizada para liquidar el impuesto.

revise si el inmueble fue actualizado y cuál fue la base utilizada para liquidar el impuesto. Compruebe los pagos anteriores: para acceder al límite de IPC más ocho puntos de la Ley 1995 de 2019, es necesario haber pagado el impuesto de la vigencia anterior con base en el avalúo actualizado.

para acceder al límite de IPC más ocho puntos de la Ley 1995 de 2019, es necesario haber pagado el impuesto de la vigencia anterior con base en el avalúo actualizado. Presente pruebas si hay errores: si el catastro registra una modificación física que no ocurrió, puede aportar documentos y soportes ante la administración tributaria municipal.

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