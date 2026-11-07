Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el anhelo de tener casa propia continúa siendo un reto, especialmente para miles de mujeres. Las razones son múltiples: dificultad para ahorrar, obstáculos para obtener créditos de vivienda y problemas para certificar ingresos constantes. Además, según se indica en información de la Secretaría Distrital de la Mujer, muchas mujeres enfrentan la carga adicional de sostener económicamente a sus familias y asumir la mayoría de los trabajos de cuidado no remunerados. A partir de este contexto, Bogotá impulsa una nueva jornada que apunta a abrir posibilidades reales para que más mujeres accedan a vivienda y refuercen su autonomía.

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La próxima cita será el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, en el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, ubicado en Kennedy. La Secretaría Distrital del Hábitat liderará la tercera Feria de Vivienda Exclusiva para Mujeres, en el marco de la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá’: Tu Ruta al Hogar, con apoyo de la Secretaría Distrital de la Mujer y otros actores del sector. A la feria asistirán constructoras, entidades financieras, cajas de compensación familiar y entidades distritales para brindar información sobre proyectos de vivienda, opciones de crédito y subsidios, permitiendo a las mujeres inscritas conocer alternativas y aclarar inquietudes sobre el proceso de compra de vivienda.

Los desafíos son claros: la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) 2025, de la Secretaría Distrital de la Mujer, muestra que 51 % de las mujeres en Bogotá vive en arriendo o subarriendo, aunque el indicador disminuyó seis puntos frente a 2021. El caso de Kennedy es revelador: allí, 73 % de las mujeres entre 29 y 59 años vive en arriendo o subarriendo y el 68 % de las de estratos 1 y 2 está en la misma situación.

El esfuerzo institucional ya deja frutos. En diciembre de 2024, durante la primera feria en Suba, participaron 623 mujeres cuidadoras, se identificaron 133 posibles cierres financieros y se reportaron $4.320 millones en créditos preaprobados. En septiembre de 2025, la segunda edición atendió a 1.421 familias y según la Secretaría Distrital del Hábitat se concretaron 159 cierres financieros con 23 créditos aprobados por $3.643 millones y 290 preaprobaciones por $45.300 millones. Como parte de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, entre 2020 y 2026 se asignaron 32.922 subsidios a hogares con jefatura femenina.

La feria no solo acerca alternativas de vivienda. También, la Secretaría Distrital de la Mujer estará presente con servicios de orientación, atención psicosocial y jurídica, prevención de violencias y estrategias para redistribuir el cuidado no remunerado. Las asistentes recibirán información sobre Casas de Igualdad de Oportunidades, Manzanas y Buses del Cuidado, programas para mujeres en actividades sexuales pagadas, y rutas de atención a mujeres víctimas de violencia.

Esta iniciativa está alineada con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, que define el acceso a la vivienda digna como un derecho prioritario.

¿Cuáles son los principales resultados de las ferias de vivienda para mujeres en Bogotá?

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat, las ferias de vivienda han permitido identificar cientos de posibilidades de cierre financiero, otorgar subsidios y aprobar créditos para mujeres. En la primera edición, 623 mujeres cuidadoras participaron y se identificaron 133 cierres financieros. En la segunda feria, se atendieron 1.421 familias, se concretaron 159 cierres financieros y se aprobaron créditos por más de $3.600 millones, mostrando una tendencia positiva para el acceso a vivienda por parte de mujeres en la ciudad.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer en las ferias de vivienda?

La Secretaría Distrital de la Mujer presenta una oferta integral durante las ferias, brindando información sobre orientación psicosocial y sociojurídica, prevención y atención de violencias, acceso a Casas de Igualdad de Oportunidades, Manzanas y Buses del Cuidado, y rutas de atención especializadas como la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio. Esto facilita que las mujeres asistentes puedan acceder a acompañamiento y aclarar dudas sobre sus derechos y servicios disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.