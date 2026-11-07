Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir una muestra sin precedentes que fusiona memoria, arte y resiliencia en un solo escenario. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el evento Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos reunirá a más de 90 artistas y víctimas del conflicto armado en una jornada dedicada a la creación colectiva y la reivindicación de historias marcadas por la guerra, pero también por la esperanza y la reconstrucción social. La cita está programada para el 10 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, que abrirá sus puertas con entrada libre hasta completar el aforo, previa inscripción.

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Esta iniciativa hace parte del programa Barrios Vivos y se desarrolla en el marco del proyecto Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, cuyo propósito es brindar a la ciudad espacios en los que la cultura posibilite diálogos y encuentros. Los Laboratorios de Paz, núcleo central del evento, están diseñados para reconocer y visibilizar las voces y experiencias de diversos grupos afectados por el conflicto. Según la información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el laboratorio llamado Mujeres Buscadoras reconoce a quienes buscan, desde su propia vivencia, a sus familiares desaparecidos; el de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado busca que las nuevas generaciones aporten su testimonio y su mirada al futuro; mientras que el laboratorio enfocado en el Ejército Nacional y sus familias víctimas del conflicto pone en primer plano sus trayectorias, visibilizando una dimensión frecuentemente ignorada en la narrativa oficial. Por su parte, el laboratorio de Ciudad Bolívar trabaja en torno al desplazamiento forzado y la respuesta de Bogotá como ciudad de acogida, rescatando las historias de quienes han reconstruido su vida en la capital.

El resultado de estos procesos colectivos se expresará en una programación diversa: moda performática, obras teatrales, intervenciones de danza y performance, instalaciones inmersivas, así como exposiciones de música y pintura. Participarán artistas reconocidos como César López y Victoria Sur, quienes han orientado su carrera a promover la memoria cultural y la convivencia por medio de la música y el arte. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte destaca que Barrios Vivos busca posicionar a las comunidades como agentes activos de los cambios en sus entornos, y pone la cultura al centro de la convivencia y transformación social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el evento Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos?

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte informa que el evento se realizará el 10 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m., en el Teatro El Ensueño, ubicado en Ciudad Bolívar, Bogotá. El ingreso será gratuito hasta llenar la capacidad del sitio, pero es necesario hacer una inscripción previa para asistir.

¿Qué son los Laboratorios de Paz en el programa Barrios Vivos?

Los Laboratorios de Paz, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, son espacios de cocreación e innovación social dentro del programa Barrios Vivos, donde diversas comunidades afectadas por el conflicto armado participan en iniciativas artísticas que buscan visibilizar sus historias, fomentar la memoria colectiva y contribuir a la transformación social de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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