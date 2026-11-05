Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria avanza con una apuesta decidida por incorporar tecnología biomédica especializada, dentro del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Según información difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, el Hospital El Tunal ha recibido una inversión superior a $4.173 millones, que se traduce en la adquisición de siete equipos biomédicos de última generación. Esta dotación busca mejorar tanto las salas de cirugía como los servicios de imágenes diagnósticas, lo que impacta directamente en el bienestar de las familias que residen en el sur de la capital.

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Esta inversión se enmarca dentro de las acciones orientadas por el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, conocido como “Bogotá Camina Segura”, así como el modelo de atención en salud MAS Bienestar. De acuerdo con el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, apostar por el fortalecimiento de los hospitales públicos es una medida esencial para optimizar la atención médica en la ciudad. Bermont destaca que la llegada de tecnología especializada al Hospital El Tunal permitirá robustecer los servicios quirúrgicos y proveer mejores herramientas a los equipos de salud, buscando una atención más cercana y efectiva para la ciudadanía.

La adquisición, realizada en el contexto del Convenio Interadministrativo 7162712-2024, incluye una torre de artroscopia, una torre de laparoscopia, dos equipos de rayos X portátiles y tres arcos en C. Estos dispositivos son fundamentales para apoyar procedimientos quirúrgicos, facilitar la obtención de imágenes durante las intervenciones y mejorar la precisión de las operaciones médicas. Además, favorecen la realización de procedimientos mínimamente invasivos y optimizan los tiempos quirúrgicos, garantizando mayor seguridad y calidad para los pacientes.

La implementación de esta tecnología es progresiva y cumple con los requerimientos técnicos y sanitarios establecidos, asegurando que los beneficios lleguen a la población de manera eficaz. El Hospital El Tunal desempeña un papel estratégico para cerca de 1,3 millones de habitantes de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, al integrar la red pública de servicios de salud en estos sectores. De acuerdo con el secretario Bermont, la meta es que la inversión en salud genere resultados tangibles y mejore las condiciones de atención, especialmente para quienes requieren intervenciones quirúrgicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la inversión en tecnología biomédica realizada en el Hospital El Tunal?

La inversión en tecnología biomédica para el Hospital El Tunal supera los $4.173 millones e incluye la adquisición de equipos especializados como una torre de artroscopia, una torre de laparoscopia, dos equipos de rayos X portátiles y tres arcos en C. Estos dispositivos están diseñados para incrementar la precisión de las intervenciones quirúrgicas y fortalecer el servicio de imágenes diagnósticas, como parte del plan distrital de salud MAS Bienestar y el Plan de Desarrollo 2024–2027.

¿Qué impacto tendrá esta dotación tecnológica en la atención de salud en el sur de Bogotá?

La dotación tecnológica al Hospital El Tunal permitirá mejorar la capacidad resolutiva de los servicios médicos en el sur de Bogotá, optimizando los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Esto representa un avance para aproximadamente 1,3 millones de personas en localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, quienes contarán con atención más oportuna, segura y de mejor calidad, según datos de la Secretaría Distrital de Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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