Por: Portal Bogotá

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La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos tendrán lugar el viernes 13 de noviembre de 2026 en la capital colombiana, bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido". Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), junto con el Museo de Bogotá. Según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento reunirá a 80 museos y espacios culturales ubicados en más de 14 localidades de la ciudad, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a distintas colecciones, relatos y experiencias, además de resaltar la importancia de los museos en diferentes aspectos de la vida urbana.

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Durante esta noche especial, los habitantes de Bogotá tendrán la oportunidad de explorar museos distribuidos en las zonas norte, centro, occidente y sur de la ciudad, creando sus propias rutas y recorridos con ofertas adaptadas a todo tipo de público. Museos emblemáticos como el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el Museo del Oro del Banco de la República y la Casa Museo Quinta de Bolívar abrirán sus puertas en horarios extendidos, muchos de ellos con entrada libre y programación especial. Espacios dedicados a la ciencia, la historia y las artes, tales como el Maloka Museo Interactivo y el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, también se sumarán a la jornada.

La alianza no solo busca incentivar el acceso a la oferta cultural, sino fomentar la integración social y el desarrollo de las distintas dinámicas económicas y patrimoniales en la ciudad, con una noche en la que los museos se convierten en escenarios de encuentro, aprendizaje y reflexión. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la programación estará disponible en línea para planificar cada visita, garantizando una experiencia segura y enriquecedora. Además, la posibilidad de aportar de manera voluntaria, en algunos espacios, abre la puerta a la participación masiva sin barreras de ingreso.

El evento destaca el papel transformador de los museos y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad, evidenciando su trabajo en red, tanto a nivel local como iberoamericano. Así, Bogotá se suma a otras ciudades en la celebración de una noche dedicada a la memoria, la educación y la diversidad cultural, invitando a recorrer espacios históricos y contemporáneos, redescubriendo el patrimonio común.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los museos que participan en la Noche de Museos de Bogotá 2026?

Durante la VII Noche de Museos de Bogotá, participarán 80 museos y espacios culturales en más de 14 localidades, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entre ellos destacan el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el Museo del Oro, el Maloka Museo Interactivo, el Museo Mercedes Sierra de Pérez y el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, junto a muchas otras opciones disponibles en las zonas norte, centro, sur y occidente de la ciudad.

¿Qué significa “aforo” en el contexto de los museos durante este evento?

En esta celebración, el término “aforo” se refiere a la cantidad máxima de personas que pueden ingresar a un espacio o museo al mismo tiempo, de acuerdo con la capacidad y las normas de seguridad del lugar. Esto busca garantizar que las visitas sean cómodas y seguras para todos los asistentes, especialmente en eventos concurridos como la Noche de Museos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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