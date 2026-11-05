Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana de este 5 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá ha presentado importantes retos debido a varios incidentes en puntos estratégicos de la ciudad, de acuerdo con información divulgada por la administración distrital y el portal Bogotá.gov.co. Entre los sucesos más relevantes se encuentra la afectación en la calle 80 con carrera 27 y la congestión en la avenida Cali, dirección norte, que han complicado el tránsito no solo para vehículos particulares sino también para el servicio de transporte público TransMilenio, uno de los sistemas más utilizados por los usuarios en la capital.

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La operación del sistema de transporte se vio especialmente impactada en la calle 80 con carrera 24, donde, según los reportes, un siniestro vial entre dos buses articulados en inmediaciones de la estación Polo obligó a que la flota de TransMilenio transitara temporalmente por un solo carril de la calzada mixta. Esta situación generó alto represamiento vehicular hacia el oriente, desde la carrera 30 hasta la carrera 28, y la estación Polo dejó de operar en sentido occidente a oriente durante varias horas.

De manera simultánea, se registró congestión intensa en otros corredores de la ciudad. Por ejemplo, en la avenida Cali hacia el norte, dos incidentes viales distintos —uno por choque entre un tractocamión, un bus zonal y una motocicleta, y otro por un bus varado— afectaron la circulación. Como alternativa, las autoridades recomendaron utilizar la avenida Boyacá para desplazarse por la zona.

Al respecto de la estación Humedal Córdoba, también hubo interrupciones. Los servicios troncales de TransMilenio salieron al carril mixto de forma temporal por un siniestro vial entre vehículos particulares, pero posteriormente se restableció la circulación normal para la flota troncal, lo que permitió aliviar el flujo vehicular en ese punto.

Otras incidencias relevantes incluyeron la afectación de un carril en la avenida NQS a la altura de la calle 24, ocasionada por un camión varado, y tráfico lento sobre la autopista Norte tras un choque entre una camioneta y un motociclista cerca de la calle 120. Además, la avenida Centenario o calle 13 con carrera 135 presentó alta congestión por un accidente de tránsito entre un tractocamión y un automóvil, que implicó el cierre de dos carriles y necesidad de intervención por parte de las autoridades de tránsito.

Estas eventualidades evidencian la importancia de informarse y planificar los recorridos con anticipación, especialmente para usuarios habituales de TransMilenio y para quienes se desplazan por corredores críticos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la movilidad de Bogotá la congestión en avenidas principales y la operación de TransMilenio?

La congestión en avenidas principales, sumada a los incidentes que afectan la operación regular de rutas troncales de TransMilenio, puede causar retrasos significativos. Cuando estaciones dejan de operar temporalmente o los buses deben usar carriles mixtos, los tiempos de traslado aumentan y se genera mayor acumulación de vehículos, impactando negativamente a miles de usuarios y conductores.

¿Qué es el carril mixto y cómo se utiliza en casos de emergencia en TransMilenio?

El carril mixto es un espacio vial donde circulan tanto buses de TransMilenio como vehículos particulares. En situaciones de emergencia, como accidentes o bloqueos en las troncales exclusivas, los servicios de TransMilenio pueden salir temporalmente al carril mixto para mantener la operación y reducir los efectos de la interrupción para los pasajeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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