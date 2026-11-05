Por: Portal Bogotá

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Bogotá fue reconocida recientemente con el premio a Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel & Mantel 2026 que entrega Condé Nast Traveler España, resaltando el papel protagónico que tiene la gastronomía en la capital del país. Este galardón destaca a las ciudades donde los sabores, los ingredientes y las propuestas gastronómicas son motivo suficiente para planear un viaje. De acuerdo con la publicación, Bogotá se impuso ante destinos tan diversos como Nueva York, Dubái, Viena, Bangkok, Marrakech, Ciudad del Cabo y Parma, entre otros, consolidando su posición en el listado de las mejores capitales culinarias a nivel internacional.

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Uno de los elementos más llamativos de la escena gastronómica de Bogotá es la variedad y riqueza de su oferta. Según detalla Condé Nast Traveler España, la capital cuenta con más de 15.000 restaurantes que incluyen opciones de cocina tradicional colombiana, propuestas de autor y experiencias donde la innovación y los productos locales son protagonistas. Además, la abundancia de frutas, verduras y otros ingredientes que llegan desde diferentes regiones del país se ve reflejada en las plazas de mercado, verdaderos epicentros de la despensa nacional. Lugares como El Chato, Leo y Mesa Franca hacen parte de esta vibrante escena gastronómica que ha logrado captar la atención de expertos internacionales.

La publicación también subrayó el trabajo de una nueva generación de cocineros, quienes logran unir el conocimiento culinario tradicional con técnicas contemporáneas. Su creatividad permite aprovechar las raíces andinas, la variedad de maíces y las frutas tropicales, así como ingredientes del Caribe y el Pacífico colombiano. A esta diversidad se suma la existencia de siete plazas distritales con vocación turística y de Corabastos, principal centro de abastecimiento, donde los visitantes pueden comprender el origen y el alcance de los productos que dan vida a los platos bogotanos.

El reconocimiento de la gastronomía como atractivo clave para quienes visitan la ciudad también quedó en evidencia en los resultados del estudio Viajeros en Bogotá 2025, elaborado por el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT). Según los datos, el 59,3 % de los turistas internacionales y el 31,2 % de los visitantes nacionales tienen las actividades gastronómicas como principal motivación en su paso por la ciudad. Esto se traduce en que, en promedio, el 24,2 % del gasto de los viajeros internacionales y el 27,2 % del de los nacionales se destina a la alimentación, lo que confirma el impacto económico de la oferta culinaria local.

En representación de la ciudad durante la ceremonia de premiación estuvo Francisco López Navarrete, embajador de la Marca Bogotá, quien recibió este importante reconocimiento para la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá fue reconocida como destino gastronómico internacional?

De acuerdo con Condé Nast Traveler España, el premio otorgado a Bogotá como Mejor Mantel Internacional se debe a su variedad de propuestas culinarias, donde se combinan ingredientes diversos de todas las regiones de Colombia y el trabajo de una nueva generación de cocineros que fusionan saberes tradicionales con técnicas modernas. La capital se destacó entre otras nueve ciudades finalistas, gracias a su despensa diversa y la vitalidad de sus restaurantes y plazas de mercado.

¿Cuál es el impacto de la gastronomía en el turismo de Bogotá según el IDT?

Según la Investigación Viajeros en Bogotá 2025 del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), las actividades gastronómicas fueron las más realizadas tanto por turistas internacionales como nacionales. Además, una proporción significativa del gasto de los viajeros (24,2 % internacionales y 27,2 % nacionales) se destina a la alimentación, lo que refleja la importancia de la oferta gastronómica en la experiencia de quienes visitan la ciudad.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).