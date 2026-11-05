El plan piloto de movilidad implementado en la Calle 13 y la avenida La Esperanza, en Bogotá, se extenderá durante un mes más debido a los resultados que ha conseguido desde su puesta en marcha. La medida busca continuar evaluando los cambios en la circulación de vehículos que ingresan a la capital desde la Sabana de Occidente.

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La prueba comenzó el 5 de octubre de 2026 y contempló modificaciones en algunos puntos estratégicos del corredor, entre ellas nuevas alternativas de circulación por la carrera 128 y ajustes en los retornos. Estas intervenciones buscan mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a Bogotá, por el que transitan miles de vehículos diariamente.

De acuerdo con los resultados presentados por las autoridades y reportados por El Tiempo, los tiempos de desplazamiento se redujeron en un 53.7 %, lo que representa cerca de 29 minutos menos en promedio para los usuarios que utilizan las rutas intervenidas. Además, durante las horas de mayor congestión se duplicó la velocidad de circulación en algunos tramos.

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La evaluación también evidenció que los beneficios no se limitan a quienes optaron por las nuevas alternativas. Los conductores que continúan utilizando la Calle 13 tradicional también han encontrado mejores condiciones de circulación, como consecuencia de la redistribución del tráfico.

Calle 13 mueve miles de vehículos diariamente en Bogotá

La importancia de estos resultados está relacionada con la cantidad de desplazamientos que concentra este corredor. Según las cifras conocidas, la Calle 13 y sus conexiones registran alrededor de 164.000 viajes diarios, por lo que cualquier modificación en su funcionamiento puede tener efectos sobre la movilidad de Bogotá y los municipios de Occidente.

En ese contexto, cerca de 11.400 vehículos ya utilizan la nueva ruta habilitada como parte del piloto, una alternativa que busca distribuir mejor el flujo vehicular y evitar que todos los conductores dependan de los mismos puntos de ingreso.

La extensión por un mes permitirá mantener el seguimiento a los cambios y establecer si las mejoras se sostienen con el paso de las semanas. También será una oportunidad para evaluar el comportamiento del tráfico bajo diferentes condiciones de movilidad.

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Por ahora, los conductores que ingresan a Bogotá por este sector deberán tener en cuenta que el esquema de movilidad continuará vigente durante el periodo adicional de prueba. La decisión definitiva sobre su funcionamiento dependerá de los resultados que se obtengan durante esta nueva etapa.

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