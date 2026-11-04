Una rápida intervención de los gestores de convivencia y seguridad de la Secretaría Distrital permitió ubicar en las últimas horas a una niña de nacionalidad italiana que contaba con una alerta internacional de desaparición emitida por su padre. El hallazgo se produjo en el Parque La Independencia, en las inmediaciones del Planetario de Bogotá, donde la menor de ocho años fue encontrada junto a su progenitora en precarias condiciones de habitabilidad en calle.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Distrito, los funcionarios se percataron de la situación al notar que ninguna de las dos respondía al idioma español. Gracias al uso de herramientas tecnológicas de traducción, las autoridades establecieron que ambas llevaban tres días en territorio colombiano. Pese a que se les ofreció acompañamiento inicial para entablar comunicación con la Embajada o el Consulado de Italia, la mujer rechazó la asistencia, lo que encendió las alarmas de los equipos operativos debido a la vulnerabilidad de la menor.

Ante la negativa y las condiciones en las que se encontraba la niña, se activó de manera inmediata la ruta institucional de protección, poniendo el caso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las verificaciones posteriores permitieron corroborar que la menor había sido sustraída de su país de origen sin el consentimiento de su padre, quien legalmente detenta la custodia, motivo por el cual existía una denuncia activa por desaparición en Italia.

Tras surtir los trámites legales y diplomáticos pertinentes para este tipo de contingencias, el ICBF y las autoridades competentes coordinaron el retorno seguro de la niña a su nación de origen, logrando su respectivo reencuentro con el padre, mientras que la madre también fue trasladada de regreso a territorio italiano.

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