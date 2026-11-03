La construcción del nuevo estadio de Bogotá sigue ganando terreno. Un recorrido por la obra dejó ver el avance en tres frentes de trabajo donde las labores de vaciado y compactación marcan el ritmo de la edificación que transformará la infraestructura deportiva de la capital.

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De acuerdo con la bitácora del proyecto compartida por Sencia, en los frentes activos se ejecuta el vaciado de concreto premezclado con compactación por vibración mecánica para la fundición de los dados de concreto, estructuras clave sobre las que se harán las pruebas estáticas a los pilotes hincados. Este proceso es fundamental para garantizar la resistencia y estabilidad de los cimientos de la futura edificación.

En paralelo, los trabajos de movimiento de tierra avanzan sin pausa. La excavación de descapote, la nivelación del terreno y el acopio de suelo son actividades que se desarrollan de manera simultánea dentro del polígono de construcción, mientras los equipos de topografía realizan mediciones continuas para asegurar la precisión del trazado.

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El despliegue de maquinaria refleja la magnitud de los trabajos. Según la bitácora, en la obra operan cinco retroexcavadoras, 22 volquetas, un vibrocompactador, un minicargador y una máquina especializada en análisis de suelo y sismicidad. Este último equipo resulta especialmente relevante dado que los estudios geotécnicos son determinantes para definir las condiciones de cimentación en una obra de esta envergadura.

El ingreso constante de maquinaria pesada al predio evidencia que el cronograma de obra mantiene su dinámica, con múltiples disciplinas de construcción trabajando de forma coordinada sobre el terreno.

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¿Qué son los dados de concreto en la construcción del estadio de Bogotá?

Los dados de concreto son elementos estructurales que sirven como base de apoyo para los pilotes hincados en el suelo. En el nuevo estadio de Bogotá, sobre estos dados se llevarán a cabo las pruebas estáticas que certificarán la capacidad de carga de la cimentación. Su correcta fundición es uno de los pasos más críticos en la etapa inicial de la obra.

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¿Para qué sirve la máquina de análisis de suelo y sismicidad en la obra?

Este equipo especializado permite evaluar las características geotécnicas del terreno y su comportamiento ante eventos sísmicos. En una ciudad como Bogotá, con suelos de composición variable y antecedentes de actividad sísmica, este análisis es indispensable para diseñar una cimentación segura. Los datos obtenidos orientan decisiones estructurales que afectan toda la vida útil del estadio.

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