Por: El Espectador

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El estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios deportivos y culturales más importantes de Bogotá, presentará cambios significativos en su programación de eventos musicales para el mes de noviembre. La empresa Sencia, responsable de la operación del estadio, comunicó el miércoles 28 de octubre una serie de aplazamientos y traslados de espectáculos, con el fin de asegurar la continuidad de la liga del Fútbol Profesional Colombiano y optimizar la conservación del césped. Estas medidas surgen como respuesta a los ajustes recientes que ha tenido el calendario deportivo durante el segundo semestre del año, lo que ha limitado los días disponibles para la alternancia entre partidos y eventos musicales.

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De acuerdo con Sencia, la reprogramación de los eventos fue concertada en conjunto con los clubes deportivos que utilizan el estadio, las autoridades pertinentes, los promotores de los espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La acumulación de cambios en las fechas del fútbol profesional ha hecho que los intervalos entre competencias y la logística propia de los conciertos sean insuficientes, generando la necesidad de reorganizar la agenda inicialmente prevista para noviembre.

En este contexto, el concierto de Los Tigres del Norte, que tenía como fecha original el sábado 7 de noviembre de 2026 en El Campín, se aplaza para el sábado 6 de febrero de 2027. El evento se mantiene en el mismo recinto, pero se retrasará tres meses, una decisión pactada con los promotores y que responde a la prioridad del calendario futbolístico y al cuidado de la grama, un aspecto central para la operación del estadio.

Por otro lado, Megaland 2026, que iba a celebrarse el viernes 20 de noviembre en El Campín, no solo cambia de fecha sino también de escenario, ya que ahora tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en Vive Claro. Sencia expresó agradecimiento a los organizadores de ambos eventos por su colaboración y disposición para buscar alternativas que eviten choques con la agenda deportiva.

Respecto a quienes ya adquirieron boletas para estos conciertos, Sencia indicó que serán los promotores quienes informarán a los asistentes sobre las políticas y procedimientos relacionados con la boletería. El comunicado no detalló si habrá posibilidad de devolución de dinero o cambios de entradas, por lo que quienes tengan boletas deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales que emitan los organizadores.

Así, el estadio El Campín estará reservado en noviembre para los partidos del fútbol profesional colombiano, priorizando el mantenimiento del campo y la adecuada realización de las competencias. Sencia reiteró su compromiso de fortalecer el balance entre actividades deportivas y conciertos, asegurando las mejores condiciones para los jugadores y el público asistente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasará con las boletas compradas para Los Tigres del Norte y Megaland 2026 en El Campín?

Según Sencia, la información sobre procedimientos relacionados con boletas y entradas será comunicada únicamente por los promotores de cada evento. Por el momento, la empresa no ha confirmado si habrá proceso de devolución o cambio de boletos, por lo que los compradores deben estar atentos a los canales de información oficiales de los organizadores, quienes detallarán las opciones disponibles para cada espectáculo.

¿Por qué El Campín aplazó y trasladó conciertos durante noviembre?

De acuerdo con el anuncio de Sencia, la decisión de aplazar y trasladar los conciertos se debe principalmente a la prioridad que tiene el calendario del Fútbol Profesional Colombiano y la necesidad de mantener el césped en óptimas condiciones. Los cambios acumulados en la agenda deportiva redujeron los tiempos para el montaje de espectáculos musicales, haciendo necesario reorganizar la agenda de eventos para evitar afectar tanto los partidos como el mantenimiento de la cancha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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