Por: Gol Caracol

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que estaban previstos para este miércoles. Esta decisión se tomó luego del trágico accidente ferroviario que tuvo lugar durante la mañana en Urda, en la provincia de Toledo, situada en el centro de España, dejando al menos 60 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte divulgado por Noticias Caracol. Entre los clubes afectados está el Betis, donde juegan Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, quienes junto a sus compañeros deberán esperar información sobre la reprogramación de sus compromisos.

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En un comunicado emitido por la RFEF, se explicó que, "como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo", la federación ha resuelto posponer la totalidad de los 24 encuentros previstos para la tarde-noche de esa jornada, correspondientes a la primera fase del Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey. Esta medida, según enfatizó la organización, obedece al profundo dolor y consternación que embarga a toda la familia del fútbol español, que se solidariza plenamente con los afectados y se pone a disposición de las autoridades para ofrecer asistencia a las víctimas del accidente, calificado como desolador.

La RFEF también informó que en los próximos días se dará a conocer la nueva programación del torneo y los horarios de los partidos que quedaron aplazados. Algunos de los encuentros impactados por la suspensión incluyen los duelos entre Utebo y Sabadell, Pamplona y Eibar, Coruxo y Zamora, así como el enfrentamiento de Navalcarnero contra Betis, y Salamanca ante Celta, entre otros. Para el jueves estaban agendados otros 14 partidos, que hasta el momento no se han visto afectados, según la información oficial.

Como parte de las muestras de respeto, la RFEF también canceló el acto de firma y renovación de Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala y campeón de Europa en 2026, que se iba a llevar a cabo la misma mañana del accidente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid. Este gesto se suma a las expresiones públicas de pesar emitidas, entre ellas las de LaLiga, la máxima organización del fútbol profesional en España, que manifestó en redes sociales su "más profundo pesar" y envió mensajes de apoyo a familiares, allegados y personas afectadas por el siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué partidos de la Copa del Rey fueron suspendidos tras el accidente ferroviario en Toledo?

De acuerdo con el comunicado de la RFEF citado por Noticias Caracol, se suspendieron 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estaban planificados para la tarde y noche de este miércoles. Algunos de los encuentros aplazados incluyen Utebo-Sabadell, Pamplona-Eibar, Coruxo-Zamora, Navalcarnero-Betis, y Salamanca-Celta, entre otros. La federación anunciará próximamente la nueva programación para estos partidos.

¿Por qué la RFEF decidió suspender los partidos de la Copa del Rey programados para este miércoles?

La Real Federación Española de Fútbol tomó la decisión de suspender los partidos como "muestra de respeto y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Según el comunicado oficial compartido por Noticias Caracol, la medida busca unirse en el dolor ante la tragedia, apoyar a los afectados y permitir que el fútbol español pueda acompañar el duelo nacional generado por este lamentable suceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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