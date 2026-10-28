Por: Gol Caracol

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El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió imponer al Barcelona una multa de 602 euros, como consecuencia de una infracción leve relacionada con los contactos que el club azulgrana mantuvo con el futbolista argentino Julián Álvarez, quien tenía un contrato vigente. De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol y el portal Iusport, todo comenzó tras la denuncia formal del Atlético de Madrid, conocido como club 'rojiblanco', que elevó su queja tanto ante la RFEF como ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

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El expediente disciplinario concluyó cuando el Comité dictaminó la sanción, aunque esta decisión puede ser apelada por el Barcelona en los próximos diez días, según lo dispone el artículo 133 del reglamento de la RFEF. La denuncia presentada por el Atlético tuvo lugar el 30 de junio, argumentando que el Barcelona había contactado a Julián Álvarez mientras seguía bajo contrato con el club madrileño hasta 2030 y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, indicó que la infracción consistió en "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido". Este periodo, explica Iusport, cubre tres temporadas completas o tres años para futbolistas de entre 23 y 28 años al momento de la firma del contrato.

La investigación demostró que Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, y Deco, director deportivo del Barcelona, sostuvieron una conversación el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, no fue sino hasta el 28 de mayo cuando se comunicó por escrito al Atlético. El Comité consideró probado que Hidalgo le transmitió a Deco la disposición del Atlético para escuchar ofertas y le informó que tenía permiso para ofrecer al jugador en el mercado, aunque no se pudo acreditar que existiera formalmente dicha autorización. La diferencia clave radica, según la resolución, entre otorgar un mandato para negociar y simplemente comunicar una valoración económica del futbolista.

El Comité valoró además que el mensaje de Miguel Ángel Gil Marín a Hidalgo el 18 de mayo, donde se traslada una valoración económica, no representa autorización suficiente para negociar en representación del Atlético. Por lo tanto, se reconoció que el Barcelona avanzó movimientos para gestionar la eventual incorporación de Álvarez sin el aviso debido y necesario al club de origen.

Finalmente, el fallo manifestó que, a pesar del contacto anticipado, no se configuraron los elementos de consciencia ni reiteración exigidos por el artículo 93 del Código Disciplinario para que la conducta fuera considerada grave. Por ello, se aplicó el artículo 133, que regula incumplimientos de obligaciones reglamentarias considerados leves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la multa al Barcelona por el caso Julián Álvarez es considerada leve según el reglamento de la RFEF?

La multa al Barcelona es considerada leve porque, según el Comité de Disciplina de la RFEF, no se cumplieron los requisitos de consciencia y reiteración que exige el artículo 93 del Código Disciplinario para sancionar como grave el incumplimiento. Por tal motivo, se aplicó el artículo 133, relativo a infracciones que no están específicamente tipificadas como graves o muy graves, por lo que la sanción es menor.

¿Qué significa el periodo protegido en los contratos de futbolistas y cómo influye en las negociaciones?

El periodo protegido, según lo expuesto por Iusport, corresponde a tres temporadas completas o tres años para jugadores de entre 23 y 28 años al momento de firmar el contrato. Durante este tiempo, otras entidades deportivas no pueden negociar con el futbolista sin el consentimiento del club de origen, como medida para evitar intervenciones indebidas en contratos vigentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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